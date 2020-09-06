Humorista Victor Sarro vai comandar ações de 'A Fazenda' na internet

O humorista Victor Sarro vai comandar A Fazenda 12 Crédito: Reprodução/Instagram - @victorsarro

Conhecido do público por ter integrado o Encontro com Fátima Bernardes (Globo), Victor Sarro, 31, será o rosto da estratégia digital de A Fazenda 12 (Record). O humorista foi escolhido para fazer as ativações do reality show na internet.

De acordo com a Record, ele entrará ao vivo nas redes sociais do programa a qualquer momento do dia para responder a comentários de fãs - e também de haters (pessoas que não gostam do programa). Além disso, vai dar notícias do que está rolando em Itapecerica da Serra (Grande SP), onde é gravado o programa, e adiantar acontecimentos enquanto o programa não estiver no ar.

Outra novidade é o posdcast da Fazenda, também comandado por Sarro. Uma vez por semana, o humorista vai comentar as polêmicas e acontecimentos mais relevantes do programa em formato de áudio, que poderá ser ouvido tanto no portal da emissora quanto em aplicativos de streaming de áudio.

Também ficará sob a responsabilidade dele a Live da Eliminação, na qual o peão eliminado fala sobre o que viveu durante o confinamento. A exibição será ao vivo no dia seguinte à saída e terá transmissão multiplataforma.

A Fazenda 12 estreia nesta terça-feira (8), às 22h30. Cinco ex-participantes de outras edições do reality vão participar: Gretchen, Nadja, Rafael Ilha, Lucas Viana e Nicole Bahls. A informação foi divulgada na quinta (3) em live sobre o programa, realizada pela Record.

Não foi revelado, porém, como vai se dar a participação deles no programa. Outra novidade confirmada pelo diretor Rodrigo Carelli é que a Prova do Fazendeiro passa a ser realizada às quartas, e não mais às terças como era até o ano passado. As eliminações seguem acontecendo às quintas.