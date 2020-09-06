Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Saiba o que é pansexual, orientação de Gianecchini e Bella Thorne

Orientação sexual é erroneamente associada a pessoas que 'transam' com árvores ou animais

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 17:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2020 às 17:03
Reynaldo Gianecchini
Reynaldo Gianecchini Crédito: Instagram/@reynaldogianecchini
Não é de hoje que a orientação sexual de Reynaldo Gianecchini, 47, é tema de debate. A primeira vez que ele se manifestou sobre o assunto foi em 2019, em entrevista ao jornal "O Globo".
"Já tive, sim, romances com homens", contou na ocasião. "Demorei para falar porque isso esbarra sempre no tamanho do preconceito no Brasil. Mas agora é importante reafirmar a liberdade, por mim e por quem enfrenta repressão."
Contudo, o ator negou ser gay e, de fato, já havia tido relacionamentos públicos com mulheres. O mais notório foi o casamento com a jornalista e atriz Marília Gabriela, 72. Seria o ator, então, bissexual?
Nesta semana, o galã afirmou que se define de outra forma. "Eu me considero tudo ao mesmo tempo", contou em entrevista à agência de notícias EFE. "Se existir uma palavra para mim, então é 'pan' [pansexual], porque 'pan' é tudo'."

Veja Também

Reynaldo Gianecchini nega ser gay e abre o jogo: "Sou tudo"

Gianecchini diz que não assumiu ser gay e afirma ter sexualidade ampla

Ex-atriz da Disney, Bella Thorne é acusada de calote em site pornô

Gianecchini se une assim a outros famosos, como Bella Thorne, Cara Delavigne, Miley Cyrus, Preta Gil e Bianca Andrade, a Boca Rosa, que também já admitiram publicamente que se identificam com essa orientação sexual.
Mas, afinal, o que é pansexualidade? Segundo Pedro HMC, criador do canal Põe Na Roda, especializado em informação e entretenimento LGBTQIA+, é a orientação sexual mais fácil de definir. "[São] Pessoas que se atraem por pessoas", conta no "Um Livro Para Ser Entendido" (Editora Planeta).
"Ao contrário dos bissexuais, pansexuais não se limitam apenas aos gêneros feminino e masculino, mas podem se interessar por todos os seres humanos, por exemplo, intersexuais, gênero fluido, travesti etc., rejeitando a limitação tradicional binária de gênero homem/mulher", explica.
O autor também rejeita algumas concepções equivocadas que normalmente são vinculadas à pansexualidade. "É errada a ideia preconceituosa que se faz de que pansexuais se relacionariam com árvores ou animais", afirma.

CONHEÇA OUTRAS ORIENTAÇÕES SEXUAIS

  • Intersexuais - Antes eram chamados de hermafroditas. São aqueles que nascem com genitais masculino e feminino ao mesmo tempo (ou com uma combinação de ambos).

  • Gênero Fluido - Também conhecido como gender fluid. São pessoas que não se sentem nem homem nem mulher ou se sentem homem e mulher ao mesmo tempo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados