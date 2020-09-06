Saiba o que é pansexual, orientação de Gianecchini e Bella Thorne

Reynaldo Gianecchini Crédito: Instagram/@reynaldogianecchini

Não é de hoje que a orientação sexual de Reynaldo Gianecchini, 47, é tema de debate. A primeira vez que ele se manifestou sobre o assunto foi em 2019, em entrevista ao jornal "O Globo".

"Já tive, sim, romances com homens", contou na ocasião. "Demorei para falar porque isso esbarra sempre no tamanho do preconceito no Brasil. Mas agora é importante reafirmar a liberdade, por mim e por quem enfrenta repressão."

Contudo, o ator negou ser gay e, de fato, já havia tido relacionamentos públicos com mulheres. O mais notório foi o casamento com a jornalista e atriz Marília Gabriela, 72. Seria o ator, então, bissexual?

Nesta semana, o galã afirmou que se define de outra forma. "Eu me considero tudo ao mesmo tempo", contou em entrevista à agência de notícias EFE. "Se existir uma palavra para mim, então é 'pan' [pansexual], porque 'pan' é tudo'."

Gianecchini se une assim a outros famosos, como Bella Thorne, Cara Delavigne, Miley Cyrus, Preta Gil e Bianca Andrade, a Boca Rosa, que também já admitiram publicamente que se identificam com essa orientação sexual.

Mas, afinal, o que é pansexualidade? Segundo Pedro HMC, criador do canal Põe Na Roda, especializado em informação e entretenimento LGBTQIA+, é a orientação sexual mais fácil de definir. "[São] Pessoas que se atraem por pessoas", conta no "Um Livro Para Ser Entendido" (Editora Planeta).

"Ao contrário dos bissexuais, pansexuais não se limitam apenas aos gêneros feminino e masculino, mas podem se interessar por todos os seres humanos, por exemplo, intersexuais, gênero fluido, travesti etc., rejeitando a limitação tradicional binária de gênero homem/mulher", explica.

O autor também rejeita algumas concepções equivocadas que normalmente são vinculadas à pansexualidade. "É errada a ideia preconceituosa que se faz de que pansexuais se relacionariam com árvores ou animais", afirma.

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