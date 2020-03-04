Gianecchini diz que não assumiu ser gay e afirma ter sexualidade ampla

O ator Reynaldo Gianecchini em foto de divulgação da novela Verdades Secretas Crédito: Divulgação/TV Globo

Reynaldo Gianecchini, 47, voltou a falar sobre sua sexualidade. Desta vez foi em entrevista à revista "Pop-se", que divulgou um trecho da entrevista com o ator no qual ele diz que prefere não se definir e nega que tenha afirmado ser gay.

"Não assumi que sou gay", disse à revista. "Falei que sou tudo. Que é muito amplo, que cabe tudo dentro de mim, que não me encaixo em nenhuma gaveta."

"É uma atitude política falar isso hoje em dia", explicou. "A sociedade é muito careta. O Brasil é um país preconceituoso, racista e reprimido."

Em setembro de 2019, o ator causou alvoroço na internet ao dar uma entrevista ao jornal "O Globo" na qual assumiu pela primeira vez que já havia tido relações sexuais e amorosas com outros homens.

"Já tive, sim, romances com homens", revelou na ocasião. "Mas a sexualidade é muito mais ampla".