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Sem definições

Gianecchini diz que não assumiu ser gay e afirma ter sexualidade ampla

Ator prefere não se definir; em 2019, ele revelou já ter se relacionado com outros homens

Publicado em 04 de Março de 2020 às 19:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 19:32
O ator Reynaldo Gianecchini em foto de divulgação da novela Verdades Secretas Crédito: Divulgação/TV Globo
Reynaldo Gianecchini, 47, voltou a falar sobre sua sexualidade. Desta vez foi em entrevista à revista "Pop-se", que divulgou um trecho da entrevista com o ator no qual ele diz que prefere não se definir e nega que tenha afirmado ser gay.
"Não assumi que sou gay", disse à revista. "Falei que sou tudo. Que é muito amplo, que cabe tudo dentro de mim, que não me encaixo em nenhuma gaveta."
"É uma atitude política falar isso hoje em dia", explicou. "A sociedade é muito careta. O Brasil é um país preconceituoso, racista e reprimido."

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Em setembro de 2019, o ator causou alvoroço na internet ao dar uma entrevista ao jornal "O Globo" na qual assumiu pela primeira vez que já havia tido relações sexuais e amorosas com outros homens.
"Já tive, sim, romances com homens", revelou na ocasião. "Mas a sexualidade é muito mais ampla".
"Eu reconheço todas as partes dentro de mim: o homem, a mulher, o gay, o hétero, o bissexual, a criança e o velho", analisou. "Como dentro de todo mundo. As pessoas são levianas. Querem te encaixar numa gaveta, e eu não consigo."
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via @allexcolontonio ?? Um pouco mais de self love (ou seria selfie love?) em tempos de cólera (não confundir com arrogância, por favor) ???? Este é o tema da nova edição da @pop_se, revista-artsy (ou seria um livro?) que logo menos aterrissa nas bancas, livrarias e museus ainda mais vibrante, ousada, vigorosa (e, graças ao Cosmos, premiada) do que nunca ???? Estrelada por @reynaldogianecchini aqui em casa, ensaio complexo e cheio de paranauês, como sempre, a partir de uma ideia surrealista que só poderia existir dentro de nossas mentes insanas, gente que ainda acredita no amor de dentro pra fora e de fora pra dentro ?? Lançamento oficial na Revestir, Espaço Duratex, semana que vem  para convidados @decaoficial e @decornautas ?? Caso não tenha recebido seu convite, manda um Direct! ? Vídeo @calenda @estudiorevolut    Direção criativa_ @allexcolontonio + @r_andreh (Decornautas) Fotografias_ @victoraffaro Entrevista + texto_ @pfranca Styling_ @rhelden Make_ @marcelocastromichelmaia Hair_ @rosangelaaraujo Tratamento de imagem_ @rgimagem Agradecimentos_ @tatizeitunlian

Uma publicação compartilhada por Andre Rodrigues (@r_andreh) em

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