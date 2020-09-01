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"Pansexual"

Reynaldo Gianecchini nega ser gay e abre o jogo: 'Sou tudo'

Galã falou à agência EFE sobre sua sexualidade e disse que, se tiver que rotular sua orientação, diria que é pansexual

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 11:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 11:26
O ator Reynaldo Gianecchini
O ator Reynaldo Gianecchini Crédito: Globo/João Miguel Júnior
Reynaldo Gianecchini voltou a falar sobre sua sexualidade. Em entrevista recente à agência EFE, o bonitão negou que seja exclusivamente homossexual e dispensou colocar rótulos nas atrações que sente. 
"Dizem que sou gay, mas não me considero assim. Eu me considero tudo ao mesmo tempo. Se existir uma palavra para mim, então é 'pan' [pansexual], porque 'pan' é tudo", disse. 
O galã ainda valorizou a liberdade sexual durante o bate-papo: "Nunca quis levantar nenhuma bandeira. Acredito na liberdade de ser o que cada um quiser ser. Todo mundo tem muitos lados dentro de si mesmo e que a sexualidade reflete muito isso".

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As discussões em torno da sexualidade de Gianecchini começaram a ficar mais fortes em 2019, quando o ator falou sobre o tema pela primeira vez, abertamente, em revista. 

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