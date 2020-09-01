Reynaldo Gianecchini nega ser gay e abre o jogo: 'Sou tudo'

O ator Reynaldo Gianecchini Crédito: Globo/João Miguel Júnior

Reynaldo Gianecchini voltou a falar sobre sua sexualidade. Em entrevista recente à agência EFE, o bonitão negou que seja exclusivamente homossexual e dispensou colocar rótulos nas atrações que sente.

"Dizem que sou gay, mas não me considero assim. Eu me considero tudo ao mesmo tempo. Se existir uma palavra para mim, então é 'pan' [pansexual], porque 'pan' é tudo", disse.

O galã ainda valorizou a liberdade sexual durante o bate-papo: "Nunca quis levantar nenhuma bandeira. Acredito na liberdade de ser o que cada um quiser ser. Todo mundo tem muitos lados dentro de si mesmo e que a sexualidade reflete muito isso".