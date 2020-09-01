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Pedro Permuy

Centro de Eventos de Venda Nova, Polentão é ampliado por R$ 161 mil

Local terá capacidade aumentada e, em meio à pandemia, Festa da Polenta 2020 deve ganhar versão pelo YouTube; obras de melhoria devem acabar em 4 meses

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 09:59

Públicado em 

01 set 2020 às 09:59
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Tombo da polenta gigante, durante a 29ªFesta da Polenta, em 2007, no Polentão, em Venda Nova do Imigrante
Tombo da polenta gigante, durante a 29ªFesta da Polenta, em 2007, no Polentão, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Gabriel Lordêllo - GZ
Nem a pandemia fez diminuir o apreço à tradição que o povo de Venda Nova do Imigrante tem pela cultura italiana. Região Serrana do Espírito Santo, o local possui um dos maiores centros de eventos do Estado, o Polentão, que neste período de isolamento ainda passa por reformas de ampliação e melhorias que custarão, ao todo, R$ 161.936,15, segundo a prefeitura da cidade.
Além disso, o surto da Covid também não deve atrapalhar a Festa da Polenta 2020, tradicionalmente realizada em outubro. Isso porque a Associação Festa da Polenta (Afepol) pretende migrar o evento para o YouTube e já vai fazer um ensaio da superlive no próximo dia 12 de setembro.
Na data, voluntários farão uma transmissão pela internet para mostrar a colheita do milho e inaugurar a estátua do fundador do Polentão, padre Cleto Caliman, que inclusive dá nome oficial ao complexo de entretenimento. A obra de arte, feita sob encomenda por ateliê de Vitória, ficará logo na entrada do espaço.
"Estamos construindo tanto uma estrutura melhor para os voluntários quanto criando galpões de armazenamento de material da Festa da Polenta. Também estamos construindo e adaptando mesas e cadeiras, bem como as mesas altas de bistrô. Dessa forma, vamos comportar mais visitantes que poderão ter segurança sanitária pós-pandemia", fala o presidente da Afepol, Paulo Mazzoco.

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Segundo ele, para os cozinheiros e colaboradores dos quitutes é elaborado espaço de mais de 100 metros quadrados para descanso e troca de turno. "Você imagina nos dias de festa, que a gente tem mais de mil e quinhentos voluntários trabalhando, como é a loucura para trocar turno. Fora que não há um espaço oficial para isso acontecer. Então, a partir de agora, a logística ficará mais elaborada", pontua.
As reformas, feitas em parceria com a Prefeitura de Venda Nova, também contemplam construção de refeitório, salão de reunião e aquisição de mesas, cadeiras e conjuntos de mesas bistrô - aquelas que são mais altinhas. Todos os produtos são adquiridos de produtores e empresas familiares da região Serrana. "Vamos passar de 60 para 120 mesas grandes. Além de 80 conjuntos de bistrô, que serão comprados também", confidencia.

2 MIL PESSOAS

É o número de visitantes sentados que o Polentão vai comportar depois de ter mesas e cadeiras ampliadas
Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão, recebe reformas de ampliação e melhorias em Venda Nova do Imigrante, região Serrana do Espírito Santo
Imagem mostra mesas em produção para o Polentão, em Venda Nova do Imigrante (ES) Crédito: Paulo Mazzoco
Segundo Mazzoco, as obras começaram há cerca de 25 dias e a prefeitura estima que tudo esteja pronto dentro de quatro meses. 
Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão, recebe reformas de ampliação e melhorias em Venda Nova do Imigrante, região Serrana do Espírito Santo
Imagem mostra área de mais de 100 metros quadrados do Polentão, em Venda Nova do Imigrante, recebendo construção que será área de convivência Crédito: Paulo Mazzoco

FESTA DA POLENTA VIRTUAL

Não há, ainda, uma fórmula totalmente elaborada de como seria feita a Festa da Polenta em sua versão live. No entanto, Mazzoco adianta que essa deve ser, sim, a forma que a Afepol vai encontrar de não deixar de executar o evento neste ano. Em meio à pandemia do coronavírus, aglomerações são completamente proibidas e, conforme a coluna já adiantou, esse tipo de festa - com grande número de frequentadores - não deve ser liberada em 2020.
"Nós queríamos distribuir a polenta, pensar de que forma poderíamos engajar mais as pessoas que já são frequentadores da festa. Não vamos adiar nem cancelar, por isso, mas estamos estudando como poderia ser feito. Fizemos uma serenata pelo YouTube que agradou muito. Então, este deve ser o caminho que será tomado, mas ainda sem uma agenda definida. Estamos pensando", finaliza.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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