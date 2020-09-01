Socialite Narcisa Tamborindeguy vai ser avó pela 1ª vez aos 53 anos

A herdeira é casada com Felipe Pereira desde 2017, e é filha do casamento de Narcisa com o empresário Caco Johannpeter, segundo informações do jornal Extra.

Narcisa, que ainda é mãe de Marianna, está feliz da vida com a novidade de ter um netinho. "Encantada com a barriga mais linda do mundo!", escreveu a socialite, em post feito no Instagram.