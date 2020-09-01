Socialite Narcisa Tamborindeguy vai ser avó pela 1ª vez aos 53 anos

Narcisa Tamborindeguy, socialite carioca que caiu na graça do povo ao participar do Mulheres Ricas, será avó pela primeira vez aos 53 anos. A filha caçula da empresária, Catharina, está grávida de 6 meses.
A herdeira é casada com Felipe Pereira desde 2017, e é filha do casamento de Narcisa com o empresário Caco Johannpeter, segundo informações do jornal Extra.
Narcisa, que ainda é mãe de Marianna, está feliz da vida com a novidade de ter um netinho. "Encantada com a barriga mais linda do mundo!", escreveu a socialite, em post feito no Instagram.