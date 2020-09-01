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Socialite Narcisa Tamborindeguy vai ser avó pela 1ª vez aos 53 anos

Ex-Mulheres Ricas exibiu barrigão de Catharina, sua filha caçula, em post que fez no seu perfil do Instagram: 'Encantada'

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 09:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 09:02
A socialite e empresária Narcisa Tamborindeguy
A socialite e empresária Narcisa Tamborindeguy Crédito: Globo/Tata Barreto
Narcisa Tamborindeguy, socialite carioca que caiu na graça do povo ao participar do Mulheres Ricas, será avó pela primeira vez aos 53 anos. A filha caçula da empresária, Catharina, está grávida de 6 meses.
A herdeira é casada com Felipe Pereira desde 2017, e é filha do casamento de Narcisa com o empresário Caco Johannpeter, segundo informações do jornal Extra. 

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Narcisa, que ainda é mãe de Marianna, está feliz da vida com a novidade de ter um netinho. "Encantada com a barriga mais linda do mundo!", escreveu a socialite, em post feito no Instagram. 
Ver essa foto no Instagram

Encantada com a barriga mais linda do mundo! @catha_____

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