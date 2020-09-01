Márcio Pôncio desabafa sobre briga com filhos, Sarah e Saulo: 'Expulso'

O pastor Márcio Pôncio, pai de Sarah e Saulo Pôncio, usou as redes sociais nesta terça (1º) para falar sobre a crise familiar que está enfrentando. Na última semana, internautas perceberam que ele deixou de seguir não só os herdeiros como a nora, Gabi Brandt, além de Sarah ter apagado fotos antigas com o marido, Jonathan Couto.
Em uma série de stories ele respondeu diversas questões sobre o assunto e desabafou sobre a família, que ele mesmo disse estar "estremecida".
"Provaçãozinha, do nada entrou uma pessoa em casa se passando por apóstolo dizendo ajudar pessoas. Aos poucos o que vi foi uma pessoa maliciosa alienando mentes fracas. Promovendo dissenção, separação de casal, etc Tudo pelo velho motivo de sempre: ganância e poder dos homens. Mas não vão muito longe", começou.
Sobre não seguir mais os familiares nas redes sociais, ele comentou: "Seguimos pessoas que temos prazer em assistir, não é o meu caso no momento".
O patriarca do clã Pôncio ainda disse que foi expulso da mansão do filho e que se decepcionou com os dois herdeiros: "Mas logo passa".