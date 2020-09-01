Após complicação em plástica, Tati Minerato diz que foi salva pelo SUS

A modelo Tati Minerato desabafou ao conceder uma entrevista em que falou sobre o risco que correu de morrer ao sofrer complicações por cirurgias plásticas às que se submeteu recentemente.
A bonita sofreu uma infecção por conta dos procedimentos estéticos e acabou tendo que ficar 35 dias internada.
É normal você sair da cirurgia e ficar 35 dias hospitalizada, tratando uma infecção decorrente da cirurgia? Não é normal. Não é normal trocar a prótese e fazer outra cirurgia para reparar o que ele fez (...). Minha vida foi salva pelo SUS, declarou ela, nesta segunda (31), ao Melhor da Tarde.
Ela também explicou que procurou o cirurgião plástico responsável pelos procedimentos, mas que não fez nenhum barraco com o médico.
"Ele pôs o tamanho de prótese que ele quis. Eu não gostei e fui expor minha insatisfação e ele nega qualquer erro. Minha mãe ficou nervosa, se exaltou, ele chamou os policiais. Mas, no momento em que a polícia chegou, já estava tudo tranquilo, jutificou.
Segundo informações da Contigo!, Tati acabou perdendo a vaga em A Fazenda deste ano por conta do incidente.