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Diz jornal

Nova namorada de Brad Pitt é casada e tem relacionamento aberto

Recentemente, o novo casal foi visto a caminho do Chateau Miraval, no sul da França, onde ele e Angelina Jolie se casaram em 2014

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 08:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 08:03
Brad Pitt e Nicole Poturalski
Brad Pitt e Nicole Poturalski Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA
Brad Pitt, 56, está namorando uma mulher casada, de acordo com o tabloide britânico "Daily Mail". O jornal afirma que Nicole Poturalski, 27, com quem o ator foi fotografado recentemente, tem um relacionamento aberto com o marido, Roland Mary, 68, que também é pai do filho dela, Emil, de 7 anos.
Não só o relacionamento seria bem aceito pelo marido como ele a teria conhecido em agosto de 2019 justamente no restaurante Borchardt, em Berlim, que é de propriedade de Mary. Ele já havia estado no local em 2009, durante as filmagens de "Bastardos Inglórios" na Alemanha, e voltou no ano passado, enquanto promovia o filme "Era Uma Vez em Hollywood".
"Brad foi apresentado à esposa de Roland, Nicole [Poturalski], e ela lhe passou o próprio número", disse um amigo da modelo ao jornal. "Roland é um cara muito filosófico", disse sobre o marido dela. "Ele foi casado várias vezes e tem cinco filhos. Ele não está interessado em negatividade ou ciúme."
"Eles ainda são casados", garantiu. "Mas você poderia descrever seu relacionamento como um casamento aberto."
A publicação diz ainda que Nicole viajou para Los Angeles algumas semanas depois desse primeiro encontro. A modelo foi fazer uma sessão de fotos na cidade, mas aproveitou para ir com Pitt a um show de Kanye West, onde os foram fotografados juntos.

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Recentemente, o novo casal foi visto a caminho do Chateau Miraval, no sul da França, onde ele e Angelina Jolie se casaram em 2014.
O jornal tentou falar com Roland Mary sobre o assunto, mas ele não quis responder. A assessoria de Brad Pitt disse que não fala sobre a vida pessoal do ator.

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