Ludmilla chama ex-assessora de arrogante e recebe lição de moral

A cantora Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram @ludmilla

A cantora Ludmilla , 25, está com uma relação estremecida com a sua agora ex-assessora de imprensa. Em áudios atribuídos à jornalista e divulgados pela colunista Fábia Oliveira , a jornalista passa uma lição de moral na cantora e alega que a discussão entre elas se deu por conta de possíveis abusos por parte da artista que pedia algumas coisas fora do horário do expediente e não agradecia.

Nos áudios, só é possível ouvir as falas da assessora. Neles, ela conta que o vínculo de trabalho entre ambas chegava ao fim. "Eu acho que você está pegando um pouco pesado, porque uma coisa que eu sei é falar com as pessoas, Ludmilla. Eu sei falar por favor, sei falar obrigada. Eu mandei um livro na sua casa e nunca recebi um obrigada de volta. Eu vejo você me dando ordens e não fala um por favor, você diz 'faz isso'. Então, quem tem que aprender a falar com as pessoas é você", disse a jornalista.

Em seguida, a jornalista revela o motivo pelo qual ambas estão discutindo: foi chamada de grosseira por Ludmilla. Pelo que o áudio indica, o xingamento veio depois de a artista pop ter pedido favores fora do expediente de trabalho da profissional.

"E eu já te disse que eu tenho um time e existe um grupo chamado 'Team Ludmilla'. Eu te pedi mais cedo, falei: 'Ludmilla, se eu não estiver online, porque eu tenho outras coisas para fazer, não sou paga pra isso e nem meu combinado é esse, eu tenho um time que sim, 19h30, está lá para você", reforçou a jornalista.

Chateada com o tipo de abordagem, a assessora concluiu ao dizer que não achava humano da parte da cantora a chamar de arrogante. "E fazer esse tipo de acusação depois de ela dizer que o pai dela está morrendo. De verdade, é só um toque. Por mais que eu fosse isso que você está dizendo que eu sou acho que é um pouco cruel você falar isso. Mas acho que você ainda é muito jovem, você ainda vai aprender", encerrou.

Procurada, Ludmilla reiterou seu respeito pela profissional e disse não comentar questões contratuais. A assessora também não quis comentar o assunto.

Essa não é a primeira briga à qual Ludmilla está imersa. A outra grande discussão dela foi com Anitta com quem não tem mais nenhum tipo de contato.

O desentendimento entre Anitta e Ludmilla sobre autoria da música "Onda Diferente", que teria levado as cantoras a romper a amizade, levou o troféu de bafão do ano no Prêmio F5 2019. Foram 32% dos votos para a polêmica, que começou depois que Ludmilla, compositora da música, percebeu que Anitta também estava creditada na ficha técnica da canção no Spotify.

Ludmilla, a compositora da canção, aceitou dividir os créditos meio a meio com Snoop Dogg, a pedido do rapper americano. Ela ficou sabendo do crédito para Anitta por fãs da cantora de "Vai Malandra", quando Ivete Sangalo cantou "Onda Diferente" em seu show no Rock in Rio.

A parceria entre Ludmilla, Snoop Dogg e Anitta, "Onda Diferente", bateu a casa dos 95 milhões de visualizações no YouTube em meio as recentes polêmicas envolvendo as artistas brasileiras.

Mas o rapper norte-americano resolveu quebrar o gelo e parabenizar as cantoras através das redes sociais nesta terça (16). Primeiro, Dogg compartilhou uma montagem em seu Instagram e marcou apenas a cantora Anitta. Horas depois ele também postou uma mensagem para Ludmilla, separadamente.