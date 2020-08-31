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Em Iriri

Capixaba do 'BBB 20', Gizelly Bicalho é 'cancelada' após aglomeração

Advogada de Vitória também se encontrou com a ex-sister Gabi Martins em praia de Iriri, no Espírito Santo, no mesmo fim de semana em que se envolveu na polêmica

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 13:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 13:59
A ex-BBB e advogada Gizelly Bicalho
A ex-BBB e advogada Gizelly Bicalho Crédito: Almir Vargas
Gizelly Bicalho, a capixaba do "BBB 20", acabou sendo "cancelada" no fim de semana após sofrer duras críticas nas redes sociais. Tudo começou quando a advogada de Vitória surgiu com a colega de reality da Globo Gabi Martins em praia de Iriri, no Espírito Santo. Por "furar a quarentena", como apontaram internautas, seguidores da criminalista a criticaram por se reunir com amigos em meio à pandemia da Covid-19
Em seu perfil do Twitter, Gizelly chegou a se explicar após surgir em uma foto com outras sete pessoas: "Ei, gente! Postaram fotos da casa que estou em Iriri. Não cancelei e nem vou cancelar ninguém. Apareceu muita gente aqui e continua aparecendo. E quem quiser participar da indústria do cancelamento, que Deus abençoe, porque eu não aceito". 

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Em seguida, completou: "Não estou fazendo ninguém de otário. Perdi minha voz mais uma vez. Estou indo pra cama agora, porque conseguiram acabar com o meu único fim de semana que tentei fazer menos sofrido". 
Capixaba do
Capixaba do "BBB 20", Gizelly Bicalho é "cancelada" após aglomeração Crédito: Reprodução/Twitter
Capixaba do
Capixaba do "BBB 20", Gizelly Bicalho é "cancelada" após aglomeração Crédito: Reprodução/Twitter

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