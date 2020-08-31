Capixaba do 'BBB 20', Gizelly Bicalho é 'cancelada' após aglomeração

Gizelly Bicalho, a capixaba do "BBB 20", acabou sendo "cancelada" no fim de semana após sofrer duras críticas nas redes sociais. Tudo começou quando a advogada de Vitória surgiu com a colega de reality da Globo Gabi Martins em praia de Iriri, no Espírito Santo. Por "furar a quarentena", como apontaram internautas, seguidores da criminalista a criticaram por se reunir com amigos em meio à pandemia da Covid-19.
Em seu perfil do Twitter, Gizelly chegou a se explicar após surgir em uma foto com outras sete pessoas: "Ei, gente! Postaram fotos da casa que estou em Iriri. Não cancelei e nem vou cancelar ninguém. Apareceu muita gente aqui e continua aparecendo. E quem quiser participar da indústria do cancelamento, que Deus abençoe, porque eu não aceito".
Em seguida, completou: "Não estou fazendo ninguém de otário. Perdi minha voz mais uma vez. Estou indo pra cama agora, porque conseguiram acabar com o meu único fim de semana que tentei fazer menos sofrido".