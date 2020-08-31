Chamada de Fofão, trans Juju Oliveira surge desfigurada após silicone

Chamada de Fofão, trans Juju Oliveira surge desfigurada após injetar silicone industrial no rosto Crédito: Reprodução/Instagram @oliveirajuju358/Montagem A GAZETA

A trans Juju Oliveira, gaúcha de Passo Fundo, impressionou os internautas na última semana ao surgir completamente desfigurada por aplicar cerca de 250 ml de silicone industrial no rosto. O procedimento ficou com o resultado tão bizarro que a modelo começou a ser chamada de Fofão, pela semelhança com o personagem famoso dos anos 80, mas aproveitou o momento para desabafar sobre a realidade das travestis e transexuais no Brasil.

Ela diz que começou a se prostituir aos 14 anos de idade após ser colocada para fora de casa. Com o procedimento, fala que agora quer um médico para ajudá-la na reversão do caso. Eu só queria uma harmonização e fiz isso. Tive minha culpa também por confiar numa pessoa que fugiu sem deixar pistas, um nome e um endereço. Se eu soubesse quem é de verdade, eu mesma teria denunciado. Agora, os médicos me disseram que podem me ajudar a retirar o produto do rosto. Se vou voltar a ser a mesma de antes, não garantem, disse em entrevista ao jornal Extra.

Os seguidores de Juju queriam se mobilizar para ajudá-la financeiramente, mas não é isso o que a trans quer: "Não quero dinheiro. quero ajuda. Nunca fiz vídeo para querer dinheiro de alguém. mas para pedir respeito e que as pessoas entendessem minha tristeza e meu incômodo.

EXPULSA DE CASA

Ao manifestar os primeiros sinais da transexualidade, Juju foi incompreendida e expulsa de casa pelos pais. 99% dos travestis que estão nas ruas foram expulsos pelas famílias. Aos 14 anos tive que ir para a rua. Só encontrei lugar numa boate, que me acolheu, me dando um lugar para dormir e um prato de comida. Ali fui ficando e comecei a me prostituir, lembrou.

Hoje em dia, tudo é mais controlado. Mas naquela época, quanto mais novas, melhor para eles. Uma mina de dinheiro. Mas o que podemos fazer? Eu precisava de um teto, um chuveiro para tomar banho, ter o que comer, completou.