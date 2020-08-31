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De volta ao Brasil...

Anitta adota cães após férias na Europa, um deles cadeirante e outro cego

Cantora surgiu ao lado de Luísa Mell e anunciou que virou 'mãe' de mais três pets, sendo dois deles portadores de necessidades especiais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 08:22

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 08:22

A cantora Anitta e a influenciadora Luísa Mell
A cantora Anitta e a influenciadora Luísa Mell Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Anitta acaba de aumentar a família de cães. A cantora publicou vídeos nas redes sociais para dizer que está de volta ao Brasil depois de férias na Europa e já adotou três novos "filhos" de patas após sua chegada. 
"Oi, Brasil. Cheguei em São Paulo, não cheguei em casa ainda porque adotei dois cachorrinhos com a Luisa Mell, três no total. Um é cadeirante, mas é de outro lugar. Estamos esperando a cadeira dele chegar", falou. 
E continuou: "Os outros são da Luisa Mell. Um deles é cego, da mesma raça do Plínio, mas é mais velhinho, era usado para fazer filhotes. Cheguei feliz da vida". 

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Além dos novos cachorros, Anitta já é tutora de Plínio, Olavo, Serafim, Alfredo, Afonso e Tobias. 

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