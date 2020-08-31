Anitta adota cães após férias na Europa, um deles cadeirante e outro cego

Anitta acaba de aumentar a família de cães. A cantora publicou vídeos nas redes sociais para dizer que está de volta ao Brasil depois de férias na Europa e já adotou três novos "filhos" de patas após sua chegada.
"Oi, Brasil. Cheguei em São Paulo, não cheguei em casa ainda porque adotei dois cachorrinhos com a Luisa Mell, três no total. Um é cadeirante, mas é de outro lugar. Estamos esperando a cadeira dele chegar", falou.
E continuou: "Os outros são da Luisa Mell. Um deles é cego, da mesma raça do Plínio, mas é mais velhinho, era usado para fazer filhotes. Cheguei feliz da vida".
Além dos novos cachorros, Anitta já é tutora de Plínio, Olavo, Serafim, Alfredo, Afonso e Tobias.