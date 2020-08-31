'Domingão do Faustão' anuncia participantes da Dança dos Famosos 2020

Neste domingo (30), o Domingão do Faustão anunciou parte do elenco que vai disputar o Dança dos Famosos 2020. A disputa entre famosos pelo título de melhor dançarino do quadro, que está em sua 17ª edição.
Em meio a rumores de que houve dificuldade para fechar o elenco da nova edição, o programa de Fausto Silva anunciou apenas seis participantes. Outros seis competidores, segundo a Comunicação da Globo, serão conhecidos no próximo domingo (6).
No ar, Faustão afirmou que a disputa começará a ser exibida a partir de setembro, mas não cravou a data. O mais provável é que seja no dia 13.
O vencedor da edição 2019 foi Kaysar Dadour, ator e ex-BBB. Entre os vencedores das edições anteriores estão Paolla Oliveira, Rodrigo Hilbert, Christiane Toroloni, Viviane Araújo e Marcello Melo Jr., entre outros.
OS PARTICIPANTES
Isabeli Fontana, 37, modelo
Bruno Belutti, 38, cantor da dupla Marcos e Belutti
Giullia Buscacio, 23, atriz
Zé Roberto, 46, ex-jogador de futebol
Danielle Winits, 46, atriz
Henri Castelli, 42, ator