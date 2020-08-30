Rafa Kalimann e Caon, affair capixaba, passeiam de mãos dadas em SP

Rafa Kalimann e Daniel Caon foram flagrados de mãos dadas enquanto passeavam em um shopping de São Paulo neste sábado (29). A influencer e o músico capixaba foram vistos juntos enquanto visitavam lojas e faziam compras no mall.
Recentemente, a ex-BBB confirmou estar vivendo um romance com Daniel, mas preferiu não definir a relação por enquanto. "Não queríamos rotular 'estamos juntos' porque como todas as outras pessoas estamos passando pelo processo de conhecer e ver se vai dar certo, com calma. De forma espontânea e, principalmente, real e sincera", explicou ela, na ocasião, segundo informações da revista Quem.
Enquanto Rafa estava confinada no "BBB 20", Caon tentou entrar no reality da Globo pela Casa de Vidro, mas acabou perdendo para Daniel Lenhardt por votos de internautas. Naquela ocasião, um affair entre os dois já era ventilado.