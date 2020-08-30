Regina Duarte sofre acidente e quebra dentes: 'Boca no chão'

Que susto! Regina Duarte usou as redes sociais para informar os fãs sobre um acidente que sofreu nas ruas de São Paulo. A atriz contou que mexia no celular enquanto andava para enviar uma mensagem urgente, mas acabou não vendo uma depressão na calçada e deu de cara no chão.
O resultado, segundo a artista, foram três dentes quebrados e muito sangue.
"O celular pode ser uma arma. Uma distração, um informante de conhecimentos e cultura. O celular pode ser um professor, um fofoqueiro, uma distração, um potencial solucionador e pode ser também uma arma que deve ser mantida para ser usada em espaços de segurança. Quero partilhar com vocês minha desagradável experiência. Eu não considerava os perigos a que estamos expostos quando menosprezamos o quão perigoso pode ser um celular, o mau uso dele", escreveu ela no post do Instagram.