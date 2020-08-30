AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Que susto!

Regina Duarte sofre acidente e quebra dentes: 'Boca no chão'

Atriz estava mexendo no celular quando de repente tropeçou em uma depressão da calçada de São Paulo e perdeu o equilíbrio

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 15:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2020 às 15:24
A atriz Regina Duarte quebrou três dentes após sofrer acidente em São Paulo
A atriz Regina Duarte quebrou três dentes após sofrer acidente em São Paulo Crédito: Marcos Rosa/Globo/Montagem A GAZETA
Que susto! Regina Duarte usou as redes sociais para informar os fãs sobre um acidente que sofreu nas ruas de São Paulo. A atriz contou que mexia no celular enquanto andava para enviar uma mensagem urgente, mas acabou não vendo uma depressão na calçada e deu de cara no chão. 
O resultado, segundo a artista, foram três dentes quebrados e muito sangue. 

Veja Também

Mãe de Gizelly viaja 200 km para conhecer ex-BBB Gabi Martins no ES

Ex-BBBs Gabi Martins e Gizelly Bicalho posam em praia do ES

Morando no ES, diretor de "Flordelis" comenta escândalo: "Era família de Deus"

"O celular pode ser uma arma. Uma distração, um informante de conhecimentos e cultura. O celular pode ser um professor, um fofoqueiro, uma distração, um potencial solucionador e pode ser também uma arma que deve ser mantida para ser usada em espaços de segurança. Quero partilhar com vocês minha desagradável experiência. Eu não considerava os perigos a que estamos expostos quando menosprezamos o quão perigoso pode ser um celular, o mau uso dele", escreveu ela no post do Instagram. 
Ver essa foto no Instagram

O celular pode ser uma arma . Uma distração, um informante de conhecimentos e cultura . O celular pode ser um professor , um fofoqueiro , uma distração, um potencial soluçionador e pode ser tb uma arma que deve ser mantida pra ser usada em espaços de segurança . Quero partilhar com vocês minha desagradável experiência. Eu não levava em conta os perigos a que estamos expostos quando menosprezamos o quão perigoso pode ser um celular,o mau uso dele . Há duas semanas, caminhando rapidamente numa calçada irregular de SPaulo , vinha eu digitando uma mensagem que considerava urgente e não me dei conta de uma depressão que existia logo ali à minha frente . Resultado : pisei em falso nela, aterrissei de boca no chão, queixo, nariz , dentenão tive tempo de amortecer a queda, fui de boca no chão. Resultado: quebrei 3 dentes, muito sangue, a boca cheia de cacos de porcelana , pessoas que viram a queda assustadas querendo me levar prum hospital, eu recusando, estava mesmo bem perto de minha casa, agradeci e fui , no aconchego do lar, avaliar o estrago . ?Liguei pro Marcelo do Atelier Oral que cuida dos meus dentes há mais de 10 anos, era emergência . Me recebeu de imediato e já com a boca anestesiada por ele segui pro meu cirurgião plástico no Pronto Socorro do Sirio, p/ uma cirugia de hora e meia. Foram 16 pontos em 3 camadas do epitélio que fiz questão de assistir, claro que depois de 4 tubos de anestesia e sem sentir 1 pingo de dor. Era 13 de agosto. Claro que não creio nessas coisas... pêro que las hay..Hay! E aos meus anjos Herman e sua Equipe, ao Marcelo e Equipe do Atelier Oral, minha gratidão .) Só compartilho este assunto chato c vcs porque acho que é tema de utilidade pública . Lembrar que , mais uma vez!, é imprescindível ficarmos alertas para os perigos do uso equivocado dos celulares. Esses aparelhinhos tiram de nós a capacidade de concentração, nos mantém atrelados a eles atrasando os reflexos e podendo pôr em risco a nossa vida.... ? De agora em diante só uso o Celular com responsabilidade , me protegendo dos perigos que possam me causar . Estou bem, gracias, amo vocês e desejo uma boa noite a todos .???????

Uma publicação compartilhada por Regina (@reginaduarte) em

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Campeonato Estadual de Fisiculturismo 2025
Campeonato Estadual de Fisiculturismo agita Vitória neste sábado (11)
Centro histórico de Vitória com destaque para a Catedral Metropolitana
O futuro do Centro de Vitória passa por uma nova Beira-Mar
Hotel Porto do Sol: uma história que a demolição não apaga

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados