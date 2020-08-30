Regina Duarte sofre acidente e quebra dentes: 'Boca no chão'

Ver essa foto no Instagram

O celular pode ser uma arma . Uma distração, um informante de conhecimentos e cultura . O celular pode ser um professor , um fofoqueiro , uma distração, um potencial soluçionador e pode ser tb uma arma que deve ser mantida pra ser usada em espaços de segurança . Quero partilhar com vocês minha desagradável experiência. Eu não levava em conta os perigos a que estamos expostos quando menosprezamos o quão perigoso pode ser um celular,o mau uso dele . Há duas semanas, caminhando rapidamente numa calçada irregular de SPaulo , vinha eu digitando uma mensagem que considerava urgente e não me dei conta de uma depressão que existia logo ali à minha frente . Resultado : pisei em falso nela, aterrissei de boca no chão, queixo, nariz , dentenão tive tempo de amortecer a queda, fui de boca no chão. Resultado: quebrei 3 dentes, muito sangue, a boca cheia de cacos de porcelana , pessoas que viram a queda assustadas querendo me levar prum hospital, eu recusando, estava mesmo bem perto de minha casa, agradeci e fui , no aconchego do lar, avaliar o estrago . ?Liguei pro Marcelo do Atelier Oral que cuida dos meus dentes há mais de 10 anos, era emergência . Me recebeu de imediato e já com a boca anestesiada por ele segui pro meu cirurgião plástico no Pronto Socorro do Sirio, p/ uma cirugia de hora e meia. Foram 16 pontos em 3 camadas do epitélio que fiz questão de assistir, claro que depois de 4 tubos de anestesia e sem sentir 1 pingo de dor. Era 13 de agosto. Claro que não creio nessas coisas... pêro que las hay..Hay! E aos meus anjos Herman e sua Equipe, ao Marcelo e Equipe do Atelier Oral, minha gratidão .) Só compartilho este assunto chato c vcs porque acho que é tema de utilidade pública . Lembrar que , mais uma vez!, é imprescindível ficarmos alertas para os perigos do uso equivocado dos celulares. Esses aparelhinhos tiram de nós a capacidade de concentração, nos mantém atrelados a eles atrasando os reflexos e podendo pôr em risco a nossa vida.... ? De agora em diante só uso o Celular com responsabilidade , me protegendo dos perigos que possam me causar . Estou bem, gracias, amo vocês e desejo uma boa noite a todos .???????