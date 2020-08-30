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Ex-BBBs Gabi Martins e Gizelly Bicalho posam em praia do ES

Amigas se reencontraram em praia de Iriri, no Espírito Santo, e aproveitaram para se declararem na web com vídeos e fotos de biquíni combinando

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 14:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2020 às 14:58
As ex-BBBs Gizelly Bicalho e Gabi Martins posam com biquíni combinando em praia de Iriri, no Espírito Santo
As ex-BBBs Gizelly Bicalho e Gabi Martins posam com biquíni combinando em praia de Iriri, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram @gabimartins
O último sábado (29) foi de fotos para as ex-BBBs Gabi Martins e Gizelly Bicalho, que escolheram uma praia de Iriri, no Espírito Santo, para combinarem roupas de banho e posarem juntas. 
No reencontro, Gabi se declarou com post no Instagram: "Nossa amizade cresceu muito aqui fora! Eu amo você e amei esse reencontro! Gibi! Depois de trabalhar a gente se diverte". E a advogada de Vitória respondeu: "Amei! Que tarde incrível. Eu amo você". 

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Os fãs das amigas também foram à loucura e deixaram dezenas de comentários elogiando as duas. "Amo muito", disse uma fã. Outra comentou: "Lindas demais, donas da praia". "Amizade linda", observou outro. 
Ver essa foto no Instagram

Dominga?o com meu nene?m @gabimartins

Uma publicação compartilhada por Gizelly Bicalho (@gizellybicalho) em

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