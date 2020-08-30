Ex-BBBs Gabi Martins e Gizelly Bicalho posam em praia do ES

O último sábado (29) foi de fotos para as ex-BBBs Gabi Martins e Gizelly Bicalho, que escolheram uma praia de Iriri, no Espírito Santo, para combinarem roupas de banho e posarem juntas.
No reencontro, Gabi se declarou com post no Instagram: "Nossa amizade cresceu muito aqui fora! Eu amo você e amei esse reencontro! Gibi! Depois de trabalhar a gente se diverte". E a advogada de Vitória respondeu: "Amei! Que tarde incrível. Eu amo você".
Os fãs das amigas também foram à loucura e deixaram dezenas de comentários elogiando as duas. "Amo muito", disse uma fã. Outra comentou: "Lindas demais, donas da praia". "Amizade linda", observou outro.