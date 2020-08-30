Mãe de Gizelly viaja 200 km para conhecer ex-BBB Gabi Martins no ES

A empresária Márcia Bicalho Machado, mãe de Gizelly Bicalho, a capixaba do "BBB 20", viajou 200 quilômetros só para conhecer a também ex-sister Gabi Martins neste fim de semana. O trio de mulheres brincou nos stories da advogada de Vitória sobre encontro que fizeram em praia de Iriri, no Espírito Santo, após as ex-confinadas passarem por uma sessão de fotos especial.
"Gente, estou aqui conhecendo a mãe da Gigi, coisa mais fofa do mundo, veio aqui só para me ver", brincou Gabi, nos stories de Gizelly, que logo respondeu: "Andou 200 quilômetros, Gabriela".
Márcia em seguida também entrou na brincadeira e confessou: "200 quilômetros só para isso, tudo isso para conhecer uma artista pessoalmente porque eu não conheço nenhuma artista, né, gente?".