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Encontro em Iriri!

Mãe de Gizelly viaja 200 km para conhecer ex-BBB Gabi Martins no ES

Nos stories do Instagram a mãe de Gizelly, Márcia Machado, a própria ex-BBB capixaba e Gabi Martins brincaram ao se reencontrarem em praia de Iriri, no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2020 às 15:15

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 15:15

As ex-BBBs Gabi Martins e Gizelly Bicalho dançam e a mãe de Gizelly, Márcia Machado, conhece Gabi (destaque)
As ex-BBBs Gabi Martins e Gizelly Bicalho dançam e a mãe de Gizelly, Márcia Machado, conhece Gabi (destaque) Crédito: Reprodução/Instagram @marciabmachado_ @gizellybicalho @gabimartins
A empresária Márcia Bicalho Machado, mãe de Gizelly Bicalho, a capixaba do "BBB 20", viajou 200 quilômetros só para conhecer a também ex-sister Gabi Martins neste fim de semana. O trio de mulheres brincou nos stories da advogada de Vitória sobre encontro que fizeram em praia de Iriri, no Espírito Santo, após as ex-confinadas passarem por uma sessão de fotos especial
"Gente, estou aqui conhecendo a mãe da Gigi, coisa mais fofa do mundo, veio aqui só para me ver", brincou Gabi, nos stories de Gizelly, que logo respondeu: "Andou 200 quilômetros, Gabriela". 
Márcia em seguida também entrou na brincadeira e confessou: "200 quilômetros só para isso, tudo isso para conhecer uma artista pessoalmente porque eu não conheço nenhuma artista, né, gente?". 

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Gizelly e Gabi já posaram juntas desde este sábado (29) quando combinaram biquínis e surgiram deslumbrantes em praia de Iriri, no Estado
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Irir ÉS

Uma publicação compartilhada por Marcia Bicalho Machado (@marciabmachado_) em

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Dominga?o com meu nene?m @gabimartins

Uma publicação compartilhada por Gizelly Bicalho (@gizellybicalho) em

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