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Joia brasileira

Quem é Zé Lucas, promessa de 18 anos disputada por Cruzeiro e Flamengo?

A Raposa apresentou um projeto em que o atleta chega para o profissional, já o Rubro-Negro o prevê inicialmente na equipe sub-20

Publicado em 22 de Julho de 2026 às 13:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jul 2026 às 13:33
Zé Lucas é tratado como uma joia do Sport e tem sido convocado para a seleção brasileira sub-20
Zé Lucas é tratado como uma joia do Sport e tem sido convocado para a seleção brasileira sub-20 Divulgação / Sport

Uma promessa de futebol brasileiro virou alvo de disputa entre dois dos maiores clubes do país. Zé Lucas, de 18 anos, do Sport, tem propostas de Cruzeiro e Flamengo. O Flamengo apresentou um projeto esportivo ao atleta e seu staff e também uma proposta financeira que agradou ao clube pernambucano. O Rubro-Negro, porém, tem a intenção de que ele chegue, inicialmente, para a equipe sub-20, num plano a médio prazo.


O Cruzeiro entrou na jogada e além de também apresentar uma boa proposta financeira, sinalizou que o jovem já chega diretamente para o profissional. Tanto Zé Lucas quanto o Sport ainda não tomaram uma decisão, algo que deve ocorrer nos próximos dias. Além da dupla brasileira, o volante também interessa ao mercado do exterior, mas a possibilidade maior é que ele vá para Cruzeiro ou Flamengo e os pernambucanos mantenham uma parte de seus direitos econômicos para uma futura venda.

Oriundo do futsal com ascensão meteórica

Zé Lucas, volante do Sport, na equipe de futsal do clube, em 2017
Zé Lucas, volante do Sport, na equipe de futsal do clube, em 2017 Arquivo Pessoal

José Lucas Gomes da Silva, o Zé Lucas, é natural de Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco. Ele chegou ao Sport com apenas oito anos, inicialmente para o futsal. Ele permaneceu nas quadras por bastante tempo, fazendo a transição para o campo somente ao 13, algo que influenciou bastante em seu estilo de jogo. 


O jovem se destaca pela rapidez em pensar as jogadas e a tranquilidade em sair de situações de pressão com a bola. O destaque nas categorias de base fez com que Zé Lucas chegasse ao profissional do Sport de forma meteórica, com apenas 16 anos. Quem o promoveu foi o então técnico português Pepa.

Capitão na Seleção de base

Zé Lucas foi capitão da Seleção Sub-17 na conquista do Sul-Americano de 2025
Zé Lucas foi capitão da Seleção Sub-17 na conquista do Sul-Americano de 2025 Nelson Terme / CBF

Zé Lucas também coleciona passagens por seleções brasileiras de base. No sub-17, foi capitão na Copa do Mundo da categoria e também no título do Sul-Americano do ano passado. Em 2026, já fez quatro jogos pela seleção sub-20, dois contra o Paraguai e dois contra o Chile.


O jogador vinha atuando na Série B do Campeonato Brasileiro com o Sport, mas a diretoria decidiu em comum acordo entre as partes não utilizá-lo nas partidas enquanto sua situação não for definida. Sua última partida foi no dia 10 de julho, no empate em 3 a 3 com o Botafogo (SP), onde foi titular. Este ano já são 23 jogos pela equipe pernambucana.

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