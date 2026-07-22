Quem é Zé Lucas, promessa de 18 anos disputada por Cruzeiro e Flamengo?

Uma promessa de futebol brasileiro virou alvo de disputa entre dois dos maiores clubes do país. Zé Lucas, de 18 anos, do Sport, tem propostas de Cruzeiro e Flamengo. O Flamengo apresentou um projeto esportivo ao atleta e seu staff e também uma proposta financeira que agradou ao clube pernambucano. O Rubro-Negro, porém, tem a intenção de que ele chegue, inicialmente, para a equipe sub-20, num plano a médio prazo.





O Cruzeiro entrou na jogada e além de também apresentar uma boa proposta financeira, sinalizou que o jovem já chega diretamente para o profissional. Tanto Zé Lucas quanto o Sport ainda não tomaram uma decisão, algo que deve ocorrer nos próximos dias. Além da dupla brasileira, o volante também interessa ao mercado do exterior, mas a possibilidade maior é que ele vá para Cruzeiro ou Flamengo e os pernambucanos mantenham uma parte de seus direitos econômicos para uma futura venda.