Quem é Zé Lucas, promessa de 18 anos disputada por Cruzeiro e Flamengo?

Uma promessa de futebol brasileiro virou alvo de disputa entre dois dos maiores clubes do país. Zé Lucas, de 18 anos, do Sport, tem propostas de Cruzeiro e Flamengo. O Flamengo apresentou um projeto esportivo ao atleta e seu staff e também uma proposta financeira que agradou ao clube pernambucano. O Rubro-Negro, porém, tem a intenção de que ele chegue, inicialmente, para a equipe sub-20, num plano a médio prazo.
O Cruzeiro entrou na jogada e além de também apresentar uma boa proposta financeira, sinalizou que o jovem já chega diretamente para o profissional. Tanto Zé Lucas quanto o Sport ainda não tomaram uma decisão, algo que deve ocorrer nos próximos dias. Além da dupla brasileira, o volante também interessa ao mercado do exterior, mas a possibilidade maior é que ele vá para Cruzeiro ou Flamengo e os pernambucanos mantenham uma parte de seus direitos econômicos para uma futura venda.
Oriundo do futsal com ascensão meteórica
José Lucas Gomes da Silva, o Zé Lucas, é natural de Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco. Ele chegou ao Sport com apenas oito anos, inicialmente para o futsal. Ele permaneceu nas quadras por bastante tempo, fazendo a transição para o campo somente ao 13, algo que influenciou bastante em seu estilo de jogo.
O jovem se destaca pela rapidez em pensar as jogadas e a tranquilidade em sair de situações de pressão com a bola. O destaque nas categorias de base fez com que Zé Lucas chegasse ao profissional do Sport de forma meteórica, com apenas 16 anos. Quem o promoveu foi o então técnico português Pepa.
Capitão na Seleção de base
Zé Lucas também coleciona passagens por seleções brasileiras de base. No sub-17, foi capitão na Copa do Mundo da categoria e também no título do Sul-Americano do ano passado. Em 2026, já fez quatro jogos pela seleção sub-20, dois contra o Paraguai e dois contra o Chile.
O jogador vinha atuando na Série B do Campeonato Brasileiro com o Sport, mas a diretoria decidiu em comum acordo entre as partes não utilizá-lo nas partidas enquanto sua situação não for definida. Sua última partida foi no dia 10 de julho, no empate em 3 a 3 com o Botafogo (SP), onde foi titular. Este ano já são 23 jogos pela equipe pernambucana.