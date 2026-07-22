Evento em Vitória homenageia mulheres negras e destaca histórias de lideranças

O evento tem como tema “Legado de Tereza: Celebrando Vozes Negras do Presente - Mulheres Negras que Transformam Vitória”. A escolha resgata a memória de Tereza de Benguela, líder quilombola do século XVIII considerada um dos maiores símbolos de resistência e soberania política e militar da história do Brasil.



Após a morte do companheiro, Tereza assumiu por mais de duas décadas o comando do Quilombo do Quariterê, no atual Mato Grosso. Sob sua liderança, a comunidade organizou uma estrutura política, econômica e militar própria, resistindo aos ataques da Coroa portuguesa.





Como os raros registros da época foram escritos pelos próprios colonizadores, restam incertezas sobre sua trajetória. Os historiadores divergem sobre sua origem (africana ou brasileira) e sobre sua morte, dividida entre execução e suicídio após a captura. A falta de dados também é vista como um apagamento histórico imposto às lideranças negras femininas.





Sua força inspirou a criação do Dia Nacional de Tereza de Benguela, sancionado por lei federal em 2014. A data coincide com o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, instituído em 1992 durante o 1º Encontro de Mulheres Negras em Santo Domingo, na República Dominicana, para dar visibilidade às lutas contra o racismo e a desigualdade de gênero na região.



De acordo com a gerente de Política de Cidadania e Direitos Humanos, Renata Segóvia, é fundamental mudar a narrativa sobre as mulheres negras, e essa perspectiva orientou o tema do evento.





"As mulheres negras não devem ser reconhecidas apenas pelas desigualdades que enfrentam, mas principalmente pelo protagonismo que exercem, pela capacidade de liderança, pela produção de conhecimento, pela inovação, pelo empreendedorismo e pela contribuição que oferecem para o desenvolvimento da cidade. E o 'Legado de Tereza' nos permite dar visibilidade a essas mulheres, que transformam Vitória por meio do seu trabalho e do seu compromisso com uma sociedade mais justa", reforça Renata.