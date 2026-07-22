Evento em Vitória homenageia mulheres negras e destaca histórias de lideranças

O Espírito Santo está entre os Estados brasileiros com maior desigualdade salarial entre homens e mulheres. E, quando o recorte é racial, a distância se aprofunda: as capixabas negras recebem, em média, cerca de 30% menos do que as não negras, segundo o Relatório de Transparência Salarial do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
É nesse cenário que a Prefeitura de Vitória antecipa, nesta quarta-feira (22), a celebração do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, data lembrada oficialmente em 25 de julho.
A Casa do Cidadão, em Itararé, recebe uma programação dedicada às trajetórias de liderança de mulheres negras da Capital, com debates, oficinas e apresentações artísticas focadas na atuação feminina em espaços de poder e decisão.
A partir das 16h, o encontro propõe uma reflexão sobre os desafios contemporâneos da representatividade preta e homenageia histórias locais de resistência, usando a cultura e o debate como ferramentas de visibilidade.
De Tereza às vozes de hoje: a história por trás da data
O evento tem como tema “Legado de Tereza: Celebrando Vozes Negras do Presente - Mulheres Negras que Transformam Vitória”. A escolha resgata a memória de Tereza de Benguela, líder quilombola do século XVIII considerada um dos maiores símbolos de resistência e soberania política e militar da história do Brasil.
Após a morte do companheiro, Tereza assumiu por mais de duas décadas o comando do Quilombo do Quariterê, no atual Mato Grosso. Sob sua liderança, a comunidade organizou uma estrutura política, econômica e militar própria, resistindo aos ataques da Coroa portuguesa.
Como os raros registros da época foram escritos pelos próprios colonizadores, restam incertezas sobre sua trajetória. Os historiadores divergem sobre sua origem (africana ou brasileira) e sobre sua morte, dividida entre execução e suicídio após a captura. A falta de dados também é vista como um apagamento histórico imposto às lideranças negras femininas.
Sua força inspirou a criação do Dia Nacional de Tereza de Benguela, sancionado por lei federal em 2014. A data coincide com o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, instituído em 1992 durante o 1º Encontro de Mulheres Negras em Santo Domingo, na República Dominicana, para dar visibilidade às lutas contra o racismo e a desigualdade de gênero na região.
De acordo com a gerente de Política de Cidadania e Direitos Humanos, Renata Segóvia, é fundamental mudar a narrativa sobre as mulheres negras, e essa perspectiva orientou o tema do evento.
"As mulheres negras não devem ser reconhecidas apenas pelas desigualdades que enfrentam, mas principalmente pelo protagonismo que exercem, pela capacidade de liderança, pela produção de conhecimento, pela inovação, pelo empreendedorismo e pela contribuição que oferecem para o desenvolvimento da cidade. E o 'Legado de Tereza' nos permite dar visibilidade a essas mulheres, que transformam Vitória por meio do seu trabalho e do seu compromisso com uma sociedade mais justa", reforça Renata.
'Conhecimento é poder': a visão das homenageadas
Entre as mulheres de destaque que serão homenageadas na cerimônia estão profissionais que transformam a realidade local diariamente. Uma delas é a jornalista Gislane Santos, que atua no gabinete da prefeita de Vitória. Para ela, receber essa homenagem a faz perceber o impacto que causa ao inspirar outras pessoas.
"É muito gratificante, porque nosso trabalho está sendo visto e reconhecido. Assim, a gente vê e pensa que também estamos inspirando outras pessoas. Foi um choque para mim, fiquei impactada, entendendo o impacto que eu estou causando no meu dia a dia e para as pessoas que estão ao meu redor e ao meu lado", comenta.
Gislane também destaca que a dupla jornada de conciliar trabalho e estudos, que observa na realidade de outras mulheres negras, já é, por si só, um grande ato de resistência.
Outra liderança reconhecida é a coordenadora de formação profissional na Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), Fabiana de Oliveira. Ela também celebra a homenagem como uma validação do protagonismo e da competência da mulher negra.
Há anos trabalhando com qualificação para ajudar outras mulheres a ascenderem socialmente e empreenderem, ela deixa um recado fundamental para as novas gerações.
"O segredo é não ter vergonha, sem medo de ser o que elas são, respeitando a sua ancestralidade, a sua cultura, respeitando a todos, porque a ideia não é ser melhor do que ninguém, mas que somos tão boas, tão potentes, tão capazes quanto qualquer outra pessoa. E ir se impondo sempre."
Conhecimento é poder. Quando você tem conhecimento, você tem poder. E aí você tem argumento e consegue, então, mostrar para as pessoas quem você é
Fabiana de Oliveira Coordenadora de formação profissional na Semcid e homenageada
Programação gratuita
As atividades começam com uma oficina gratuita de confecção de bolsas artesanais, proporcionando um momento de criatividade e valorização do trabalho manual (clique aqui e inscreva-se). Na sequência, uma mesa de debates vai reunir mulheres que fazem a diferença em Vitória para compartilhar suas histórias e vivências.
A noite também será marcada pela celebração estética e cultural, contando com um desfile, homenagens e as apresentações musicais de Adrielly Almeida e Mallu, que encerram o encontro.
Confira o cronograma completo:
16h às 17h: Oficina gratuita de confecção de bolsas (vagas limitadas)
17h: Abertura do evento
18h: Cerimônia de homenagens: Mulheres Negras que Transformam Vitória
19h40: Apresentação cultural com Adrielly Almeida
20h: Roda de conversa: Trajetórias - Mulheres Negras que Transformam Vitória
20h40: Desfile
21h às 21h30: Encerramento e apresentação cultural com Mallu
Celebração do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha
22/07/2026
Das 16h às 21h30
Avenida Maruípe, 2544 (Casa do Cidadão) - Itararé, Vitória
Entrada gratuita