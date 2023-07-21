Mulheres negras latino-americanas e caribenhas: mil vidas, uma luta

01

"Quem tem medo do feminismo negro?" de Djamila Ribeiro | Cia. Das Letras

Um livro essencial e urgente, pois enquanto mulheres negras seguirem sendo alvo de constantes ataques, a humanidade toda corre perigo. Quem tem medo do feminismo negro? reúne um longo ensaio autobiográfico inédito e uma seleção de artigos publicados por Djamila Ribeiro no blog da revista CartaCapital, entre 2014 e 2017. No texto de abertura, a filósofa e militante recupera memórias de seus anos de infância e adolescência para discutir o que chama de "silenciamento", processo de apagamento da personalidade por que passou e que é um dos muitos resultados perniciosos da discriminação.

02

"Caixa Preta" de Luiza Brasil | Editora Globo

Primeiro livro de Luiza Brasil debate sobre negritude, pertencimento e autoestima. Através da moda, Luiza se conectou com a própria ancestralidade e aflorou sua criatividade. Também por meio dela, descobriu como sua imagem e seu intelecto podem constituir poderosas ferramentas políticas. Caixa Preta é, certamente, um livro feito com o objetivo de difundir a importância da representatividade e do pertencimento, assim como do respeito às múltiplas identidades.

03

"As cabeças das pessoas negras" de Nafissa Thompson-spires | Editora Nacional