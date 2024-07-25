Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha: celebrando resistência e luta
Verônica Lopes de Jesus

Artigo de Opinião

É uma mulher negra, administradora, presidente da ONG Instituto Oportunidade Brasil e membro do grupo Clã das Pretas
Verônica Lopes de Jesus

Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha: celebrando resistência e luta

A importância dessa data vai além da celebração das contribuições e conquistas das mulheres negras. Ela também visa aumentar a visibilidade das lutas que essas mulheres enfrentam, lidando com desafios únicos e formas específicas de discriminação
Verônica Lopes de Jesus
É uma mulher negra, administradora, presidente da ONG Instituto Oportunidade Brasil e membro do grupo Clã das Pretas

Públicado em 

25 jul 2024 às 11:59
No dia 25 de julho, comemoramos 32 anos do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.
A data foi instituída em 1992, pela Organização das Nações Unidas (ONU) durante o 1º Encontro de Mulheres Afro-Latino-Americanas e Afro-Caribenhas, realizado em Santo Domingo, na República Dominicana.
Esse encontro histórico reuniu mais de 300 representantes de 32 países, que compartilharam suas vivências, denunciaram as opressões enfrentadas e debateram soluções para combater o racismo e o machismo.
No contexto brasileiro, além de ser uma celebração internacional, o Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha também presta homenagem a Tereza de Benguela.
Mulher
Pintura do artista francês Félix Vallotton, associada, no Brasil, à figura de Tereza de Benguela Crédito: Wikimedia Commons
No século XVIII, Tereza foi uma líder histórica do Quilombo de Quariterê, localizado no Vale do Guaporé, em Mato Grosso. Sob sua liderança, mais de 100 pessoas, entre negros e indígenas, resistiram à escravidão por duas décadas.
Tereza, conhecida como "Rainha Tereza", navegava com destreza pelos rios do pantanal, simbolizando não apenas resistência, mas também liderança na luta por justiça e igualdade.
A importância dessa data vai além da celebração das contribuições e conquistas das mulheres negras. Ela também visa aumentar a visibilidade das lutas que essas mulheres enfrentam, muitas vezes lidando com desafios únicos e formas específicas de discriminação. Um exemplo alarmante disso é a taxa de assassinato de mulheres negras, que aumentou 54% em uma década, segundo dados do mapa da violência.

Veja Também

Dia da mulher negra latino-americana e caribenha: 4 livros para refletir

Mulheres negras: Dia da Mulher é mais que uma questão de gênero

Mulheres negras estão entre mais afetadas pelas mudanças climáticas, diz especialista

Desde 2013, o "Julho das Pretas", uma iniciativa do Odara – Instituto da Mulher Negra, também tem sido um momento crucial no Brasil para reforçar a visibilidade e a luta pela igualdade racial e de gênero.
Este mês julho é, sem dúvida, uma oportunidade para lançar luz sobre a realidade e os números tão alarmantes que afetam as mulheres negras do nosso Brasil, promovendo a conscientização e a ação coletiva para mudanças efetivas.
Que neste mês, em especial, e em todos os dias possamos reconhecer, celebrar e apoiar a força, a resistência e a liderança das mulheres negras latino-americanas e caribenhas em prol de um mundo mais justo e igualitário para todas e todos.

Tópicos Relacionados

Mulheres Todas Elas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados