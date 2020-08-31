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Laces de R$ 8 mil

Fotos de Flordelis sem peruca e calva viralizam na web

Deputada federal possui coleção de laces da mesma marca que usa Beyoncé e fotos revelam como pastora é sem o acessório capilar

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 08:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 08:34
A deputada federal Flordelis em processo de troca de sua front lace (peruca)
A deputada federal Flordelis em processo de troca de sua front lace (peruca) Crédito: Reprodução/Instagram
Não é segredo para ninguém que Flordelis, acusada de mandar matar o próprio marido, usa perucas. Desde que começou a ganhar fama, participar de programas de TV e crescer no segmento gospel, a evangélica buscou nas chamadas laces a beleza que queria para as próprias madeixas.
Atualmente, segundo o jornal Extra, Flordelis tem uma coleção de perucas da mesma marca das que usa Beyoncé e cada uma delas chega a custar até R$ 8 mil. 
Na web, fotos que mostram a deputada federal sem o acessório capilar começaram a viralizar neste domingo (30). Dois cliques de Flordelis mostram a deputada fazendo procedimento para trocar front lace e nos registros ela aparece praticamente careca com várias partes do couro cabeludo à mostra. 

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A identificação de Flordelis com as perucas é tão grande que em vários eventos que ela organizava continham estandes com as próteses à venda para quem quisesse adquirir o cabelo como os que tinha a pastora, de acordo com o Extra. 
Ver essa foto no Instagram

Isso que eu chamo de "força na peruca"... #flordelis

Uma publicação compartilhada por Jose Carlos Marinheiro (@jcmarinheiro) em

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