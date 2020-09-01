Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto na arte

Morre o ator e dublador Pietro Mário, o Capitão Furacão, aos 81 anos

Entre os trabalhos mais recentes estão participações em 'Deus Salve o Rei', 'Novo Mundo', 'Pega Pega' e 'Êta Mundo Bom!', todas da Globo

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 08:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 08:00
O ator e dublador Pietro Mário Francesco Bogianchini
O ator e dublador Pietro Mário Francesco Bogianchini Crédito: Reprodução/Instagram @0mundogeek0
O ator e dublador Pietro Mário Francesco Bogianchini morreu nesta segunda-feira (31), aos 81 anos, no Rio de Janeiro após sofrer uma parada cardiovascular.
Nascido na Itália e naturalizado brasileiro, o artista ficou conhecido por apresentar o programa infantil "Capitão Furacão", sucesso da Globo nos anos 1960. Ele havia contraído o novo coronavírus, mas se curou. Devido a complicações de saúde, no entanto, ele continuou internado.
No currículo de Pietro Mário também estão vários personagens de novelas. Ele integrou o elenco de folhetins como "Sinhazinha Flô", de 1977, e "Olhai os Lírios do Campo", de 1980.
Entre os trabalhos mais recentes estão participações em "Deus Salve o Rei", "Novo Mundo", "Pega Pega" e "Êta Mundo Bom!", todas da Globo. Pietro Mário também atuou na série da Netflix "O Mecanismo", criada por José Padilha e Elena Soarez.

Veja Também

Ludmilla chama ex-assessora de arrogante e recebe lição de moral

Capixaba do "BBB 20", Gizelly Bicalho é "cancelada" após aglomeração

Jadson Jr: estilista do ES já vestiu Bieber e filhos de Beyoncé e Sabrina Sato

Entre os mais jovens, pode ser mais fácil reconhecer o ator pela voz. Ele a emprestou a diversos personagens de animações da Disney.
Ele viveu a versão brasileira de Rafiki, de "O Rei Leão", do Governador Ratcliffe, de "Pocahontas", e do Sultão de "Aladdin". Também dublou o Yoda, da saga "Star Wars", Tony Soprano, na série "Família Soprano", e o Capitão Caverna, clássico animado da Hanna-Barbera.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão
Heliene Del Esposti, Tia Penha e Penha Colodetti
Pantaneiras celebram aniversariantes do mês com jantar em Vitória
Lama cirúrgica
Lama cirúrgica: até polícia do ES foi acionada após sumiço de documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados