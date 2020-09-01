Zilu Camargo surpreende ao surgir poderosa em Miami: 'Gata'

Ver essa foto no Instagram

Quer conhecer Miami comigo?!? Então corre nos #Stories, e confira o vídeo de hoje no meu canal "?????? ?? ????! ? - Eu e @miami_tips mostramos um pouquinho dessa cidade linda, e com a @rvolfe registrando tudo!!! ? - Edição de Vídeo: @rvolfe  Beauty: @esmellmiami  Cabelo: @fabeautymiami