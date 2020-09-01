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Zilu Camargo surpreende ao surgir poderosa em Miami: 'Gata'

Socialite recebeu elogio de fãs e até a filha, Wanessa Camargo, ficou impressionada com o look arrasador que a ex de Zezé Di Camargo usou

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 08:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 08:20
A socialite Zilu Camargo
A socialite Zilu Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @zilucamargooficial
A empresária Zilu Camargo surpreendeu os fãs com um look arrasador em Miami, nos Estados Unidos, ao surgir na cidade norte-americana nesta segunda (31). 
Em seu perfil do Instagram, a ex de Zezé Di Camargo mostrou que escolheu um saltão para a foto com blusa coladinha ao corpo. No post, legendou: "Quer conhecer Miami comigo? Então corre nos stories e confira o vídeo de hoje do Coisas de Zilu". 

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Em poucos minutos, os fãs se declararam para a socialite, que recebeu centenas de elogios. "Gata", disse um. Outra seguidora escreveu: "Está muito linda, Zilu". A própria Wanessa Camargo, filha de Zilu, deixou um recado: "Perfeita". 

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