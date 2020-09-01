Dançando! Rafa Kalimann surge com suposto namorado capixaba, Caon

A ex-BBB Rafa Kalimann está cada dia um passo mais perto de chamar o capixaba Daniel Caon de "seu namorado". Isso porque, apesar de assumir uma relação sem rótulos, a influenciadora está cada vez exibindo mais a intimidade dos dois. Nesta segunda (31), o casal surgiu nas redes sociais brincando com uma coreografia.
No post feito nos stories de Rafa, ela e o bonitão surgiram de roupas combinando e fizeram coreografia da música "Mandei Meu Cavaco Chorar", do Harmonia do Samba.
"Dança muito, Daniel Caon", escreveu ela, ironizando a animação do capixaba na filmagem.
No início de junho, Rafa foi vice-campeã do "BBB 20" e confirmou que estava conhecendo melhor o artista do Espírito Santo. Caon tem 27 anos, dois CDs próprios e já escreveu músicas para grandes nomes do sertanejo, como Luan Santana e Lucas Lucco. Rafa, que tem 27, oficializou o divórcio do cantor Rodolffo Matthaus no último dia 10, dois anos depois da separação do casal.