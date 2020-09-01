Ex-BBB Victor Hugo surge em Vitória e se declara: 'Cidade das pontes'

Victor Hugo, do "BBB 20", está desde esta segunda (31) rodando por Vitória, no Espírito Santo. O ex-brother mostrou a chegada ao Estado, de carro, e em seguida posou em shopping da Capital com a mãe de Gizelly Bicalho, a empresária Márcia Machado. Depois, apareceu almoçando no mesmo local e repostou algumas selfies que tirou com os fãs.
Em seguida, gravou um vídeo nos stories falando da hospitalidade capixaba: "Cheguei em Vitória e o pessoal está me tratando superbem. Que cidade linda". Nesta manhã de terça (1º), ele voltou ao Instagram e completou: "Gente, muita gente falando que quer me encontrar, mas é complicado. Se eu falar onde eu estou, vai acabar aglomerando. Mas estou pensando em algum jeito de nos encontrarmos sem ser ruim e sem colocar ninguém em risco".
Em post na rede social de fotos, Victor Hugo surgiu em um clique feito na Curva da Jurema e voltou a elogiar a Ilha: "A cidade das pontes. Estou amando te conhecer, Vitória!".