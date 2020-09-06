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Sergio Guizé faz retrato de Bianca Bin e internautas confundem com Adriana Birolli

Ator homenageou a amada no aniversário de 30 anos dela, que ocorreu nesta semana

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 17:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2020 às 17:14
Bianca Bin e Sergio Guizé
Bianca Bin e Sergio Guizé Crédito: Instagram/portalestrelando
Bianca Bin completou 30 anos no último dia 3 e ganhou uma homenagem à altura do marido, Sergio Guizé, 40. O ator pintou um retrato da amada e fez questão de dividir a imagem com os seguidores no Instagram.
"E impossivel chegar aos pes da sua beleza, em todos os sentidos", escreveu na legenda. "O pincel nao pinta e nao cabe na tela o que sinto por voce, mas me expresso por aqui atraves desses rabiscos, para homenagear a rainha da nossa casa!"
"Todo amor do mundo por voce, para voce e para o mundo todo, porque sei que isso e o que voce mais deseja nesse momento, paz para o mundo", derreteu-se. "Orgulho de você. Feliz aniversario, gatinha. Te amo."

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Só que os seguidores dele acharam que a pessoa do quadro era a também atriz Adriana Birolli, 33. "Adriana Birolli?", questionou uma internauta. "Que lindo! Amei a tela, lindo! Parabéns, sou muito fã de vocês! Que Deus os abençoe sempre! Mas ela ficou a cara da Adriana Birolli", concordou outra.
O próprio ator admitiu que o quadro não ficou tão fiel à realidade. "Nao parece mesmo nao... 'lembra' pelo menos uma de suas belas personagens, brilhantemente defendidas", disse. "Mas se voce olhar com o tempo da poesia, as coisas mudam, tudo muda, eu te olho de longe e as coisas mudam, fica muito bom, viu?! Eu te vejo assim: muita poesia."
Ver essa foto no Instagram

. . E? impossi?vel chegar aos pe?s da sua beleza, em todos os sentidos. O que vem de dentro e? muito lindo, muito forte, tem muita luz, muitas cores. O pincel na?o pinta e na?o cabe na tela o que sinto por voce?, mas me expresso por aqui atrave?s desses rabiscos, para homenagear a rainha da nossa casa! Pode ate? rolar um expectativa e realidade, mas se voce? olhar bem, ... bem ...e? , na?o parece mesmo na?o... lembra pelo menos uma de suas belas personagens, brilhantemente defendidas... mas se voce? olhar com o tempo da poesia, as coisas mudam , tudo muda, eu te olho de longe e as coisas mudam, fica muito bom, viu ,?! Eu te vejo assim: muita poesia. Todo amor do mundo por voce?, para voce? e para o mundo todo, porque sei que isso e? o que voce? mais deseja nesse momento, paz para o mundo. E com os seus passos vai contribuindo, sempre com muito carinho, generosidade, alegria e amor. Orgulho de voce. Feliz aniversa?rio gatinha. Te amo #biancabin30anos . . @biancafbin

Uma publicação compartilhada por Sergio Guizé (@sergioguize) em

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