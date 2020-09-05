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Saúde

Marcos Oliveira, o Beiçola de 'A Grande Família', tem alta após sofrer infarto

Ator deu entrada no hospital na última segunda (31) e teve de passar por cateterismo

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 18:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 18:03
O ator Marcos Oliveira interpreta Beiçola em A Grande Família, na Globo
O ator Marcos Oliveira interpreta Beiçola em A Grande Família, na Globo Crédito: TV Globo/Fabrício Mota
Marcos Oliveira, 68, teve alta hospitalar e segue se recuperando em casa, após sofrer um infarto agudo do miocárdio e passar por um cateterismo na última semana. O ator é mais conhecido por ter interpretado o personagem Beiçola em "A Grande Família" (2001-2014).
A informação foi dada pelo próprio artista à "Quem". Em entrevista à publicação, ele já havia comentado sobre o susto. "Tive dores fortes no peito e braço e procurei o hospital. Era princípio de infarto. Estou medicado e não sinto mais nada. Estou bem", afirmou.
O artista havia dado entrada no hospital na última segunda-feira (31).
Recentemente, Oliveira chamou a atenção ao revelar que estava sem fazer sexo há pelo menos dez anos. Segundo ele, atualmente ele prefere ser voyeur, ou seja, apenas observar outras pessoas transando.
"Estou tranquilo com a minha idade. Ultimamente, só me preocupo com o meu trabalho e minha saúde. Não quero saber de relação a dois, a três ou a 10. Os hormônios acabaram, não estou mais a fim de lero lero. Gosto de olhar, mas não tenho mais a participação. Sou voyeur. Quero é trabalhar, não ficar nessa miséria", disse ele durante live com a revista.

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Em outra live, ele deu mais declarações sobre o tema. Na ocasião, revelou que já havia feito sexo a três na Europa. Sobre as críticas com relação ao que ele pensa sobre sexualidade, preferiu disparar contra quem ele chama de "sem graça".
"Acho que é porque a vida sexual delas [críticos] é muito sem graça. Só fazem papai e mamãe e tudo bem. E eu tive outras oportunidades. Vim da geração dos anos 1970, que era tudo mais livre. É muito doentio as pessoas se anularem e ficarem espantadas com quem viveu sua liberdade", disse.
Em 2016, ele usou o perfil no Facebook para desabafar e pedir emprego. "Oi gente eu sou o Marcos Oliveira e estou na batalha. Estou sem contrato e quero trabalhar", publicou na ocasião.

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