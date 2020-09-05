Marcos Oliveira, o Beiçola de 'A Grande Família', tem alta após sofrer infarto

O ator Marcos Oliveira interpreta Beiçola em A Grande Família, na Globo Crédito: TV Globo/Fabrício Mota

Marcos Oliveira, 68, teve alta hospitalar e segue se recuperando em casa, após sofrer um infarto agudo do miocárdio e passar por um cateterismo na última semana. O ator é mais conhecido por ter interpretado o personagem Beiçola em "A Grande Família" (2001-2014).

A informação foi dada pelo próprio artista à "Quem". Em entrevista à publicação, ele já havia comentado sobre o susto. "Tive dores fortes no peito e braço e procurei o hospital. Era princípio de infarto. Estou medicado e não sinto mais nada. Estou bem", afirmou.

O artista havia dado entrada no hospital na última segunda-feira (31).

Recentemente, Oliveira chamou a atenção ao revelar que estava sem fazer sexo há pelo menos dez anos. Segundo ele, atualmente ele prefere ser voyeur, ou seja, apenas observar outras pessoas transando.

"Estou tranquilo com a minha idade. Ultimamente, só me preocupo com o meu trabalho e minha saúde. Não quero saber de relação a dois, a três ou a 10. Os hormônios acabaram, não estou mais a fim de lero lero. Gosto de olhar, mas não tenho mais a participação. Sou voyeur. Quero é trabalhar, não ficar nessa miséria", disse ele durante live com a revista.

Em outra live, ele deu mais declarações sobre o tema. Na ocasião, revelou que já havia feito sexo a três na Europa. Sobre as críticas com relação ao que ele pensa sobre sexualidade, preferiu disparar contra quem ele chama de "sem graça".

"Acho que é porque a vida sexual delas [críticos] é muito sem graça. Só fazem papai e mamãe e tudo bem. E eu tive outras oportunidades. Vim da geração dos anos 1970, que era tudo mais livre. É muito doentio as pessoas se anularem e ficarem espantadas com quem viveu sua liberdade", disse.