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Após infarto

Marcos Oliveira, o Beiçola de 'A Grande Família', passa por cateterismo

O ator passou por um procedimento de cateterismo após sofrer com um infarto. Ele segue em estado estável em um hospital do Rio de Janeiro

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 08:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 08:19
O ator Marcos Oliveira interpreta Beiçola em A Grande Família, na Globo
O ator Marcos Oliveira interpreta Beiçola em A Grande Família, na Globo Crédito: TV Globo/Fabrício Mota
 O ator Marcos Oliveira, que interpretou o personagem Beiçola em "A Grande Família", passou por um procedimento de cateterismo após sofrer com um infarto. Ele segue em estado estável em u hospital do Rio.
O artista deu entrada no hospital na última segunda-feira (31). Ele sofreu com um infarto agudo no miocárdio.
De acordo com o próprio ator, em entrevista à revista Quem, foi apenas um susto. "Tive dores fortes no peito e braço e procurei o hospital. Era princípio de infarto. Estou medicado e não sinto mais nada. Estou bem", contou
A alta do ator deve ocorrer apenas na próxima semana para que os médicos possam acompanhar a evolução de seu estado de saúde. Agora, ele segue fazendo diversos exames.
Recentemente, Oliveira contou que estava sem fazer sexo há dez anos ao menos. Segundo ele, a graça atualmente é ser voyer, ou seja, apenas observar.
"Estou tranquilo com a minha idade. Ultimamente, só me preocupo com o meu trabalho e minha saúde. Não quero saber de relação a dois, a três ou a 10. Os hormônios acabaram, não estou mais a fim de lero lero. Gosto de olhar, mas não tenho mais a participação. Sou voyeur. Quero é trabalhar, não ficar nessa miséria", disse ele durante live com a revista Quem.

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Recentemente, ele deu outra declaração sobre o tema em outra live. Na ocasião, revelou que já havia feito sexo a três na Europa. Sobre as críticas com relação ao que ele pensa sobre sexualidade, preferiu disparar contra quem ele chama de "sem graça".
"Acho que é porque a vida sexual delas [críticos] é muito sem graça. Só fazem papai e mamãe e tudo bem. E eu tive outras oportunidades. Vim da geração dos anos 1970, que era tudo mais livre. É muito doentio as pessoas se anularem e ficarem espantadas com quem viveu sua liberdade", disse.
Em 2016, ele usou seu perfil no Facebook para desabafar e pedir emprego. "Oi gente eu sou o Marcos Oliveira e estou na batalha. Estou sem contrato e quero trabalhar", publicou o ator na época.

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