Agatha Moreira e Rodrigo Simas agradecem carinho após diagnóstico de covid-19

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Queria agradecer todo o carinho e preocupação de vcs. Vibrações positivas são sempre bem vindas. Nós estamos muito bem, graças a Deus! Mas, por favor, se cuidem! Afinal, não sabemos como cada corpo irá reagir ao vírus. Precisamos continuar tomando todos os devidos cuidados e precauções. ????