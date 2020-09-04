Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Agatha Moreira e Rodrigo Simas agradecem carinho após diagnóstico de covid-19

O casal descobriu a doença após realizar um exame para participar da nova temporada do programa Lady Night

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 12:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 12:42
Agatha Moreira e Rodrigo Simas estão com covid-19 Foto: Reprodução
Agatha Moreira e Rodrigo Simas estão com covid-19 Foto: Reprodução Crédito: Instagram/ @agathaamoreiraa
Agatha Moreira e Rodrigo Simas foram diagnosticados com covid-19 nesta última terça-feira, 1. A assessoria de imprensa da atriz confirmou a informação e disse que ambos estão assintomáticos e em isolamento social.
O casal descobriu que tinha contraído o vírus através de um exame, como medida de segurança, para participar da nova temporada de Lady Night, de Tatá Werneck, no Multishow.
Agatha e Rodrigo ficaram surpresos com o teste positivo e tiveram que adiar sua participação no programa. Depois disso, para tranquilizar os fãs, a atriz compartilhou uma foto no seu Instagram junto de seu companheiro falando sobre a doença.
"Queria agradecer todo o carinho e preocupação de vocês. Vibrações positivas são sempre bem vindas. Nós estamos muito bem, graças a Deus!", publicou.
Agatha reiterou a importância da precaução nesta pandemia: "Por favor, se cuidem! Afinal, não sabemos como cada corpo irá reagir ao vírus. Precisamos continuar tomando todos os devidos cuidados e precauções".
Os artistas estão juntos desde o início de 2019. Os dois se conheceram na temporada de 2012 de Malhação e começaram um romance após contracenarem como um casal na novela Orgulho e Paixão, de 2018.

Veja Também

Cantor Latino revela que ele e a noiva estão com Covid-19

Pai de Anitta, o Painitto, é internado e avisa: "Não é Covid-19"

Filho mais velho de Chacrinha morre por complicações da Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
8 motivos para incluir o milho na alimentação
Caso chamou a atenção de moradores, na noite da última quinta-feira (23)
Motorista de app é sequestrado na Serra e suspeito morre após perseguição
Luiz Inácio Lula da Silva
Queratose: saiba o que é a condição que fez Lula passar por procedimento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados