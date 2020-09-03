Pai de Anitta, o Painitto, é internado e avisa: 'Não é Covid-19'

Mauro Machado, o pai da cantora Anitta, acabou dando um susto nos fãs ao surgir internado em um hospital em fotos que circularam nas redes sociais. Painitto, como é conhecido na web, foi aos stories do Instagram na madrugada desta quarta (2) para esclarecer o caso.
Deitado em um leito de hospital em foto postada, o empresário escreveu na legenda: "Meus queridos seguidores, obrigado por todas as mensagens no direct. Não posso responder. Internado desde segunda-feira". No texto, o pai da Poderosa só adiantou que não se trata de infecção pelo coronavírus.