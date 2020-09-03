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Pai de Anitta, o Painitto, é internado e avisa: 'Não é Covid-19'

Mauro Machado teve que se explicar para os fãs após surgir internado em hospital e fez questão de esclarecer que não está infectado pelo coronavírus

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 08:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 08:38
Pai de Anitta, o Painitto, é internado e avisa:
Pai de Anitta, o Painitto, é internado e avisa: "Não é Covid-19" Crédito: Reprodução/Instagram @painitto
Mauro Machado, o pai da cantora Anitta, acabou dando um susto nos fãs ao surgir internado em um hospital em fotos que circularam nas redes sociais. Painitto, como é conhecido na web, foi aos stories do Instagram na madrugada desta quarta (2) para esclarecer o caso. 
Deitado em um leito de hospital em foto postada, o empresário escreveu na legenda: "Meus queridos seguidores, obrigado por todas as mensagens no direct. Não posso responder. Internado desde segunda-feira". No texto, o pai da Poderosa só adiantou que não se trata de infecção pelo coronavírus

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"Não é Covid-19 e estou em um hospital que não atende Covid-19. Beijos. Obrigado pelas mensagens. Volto rapidinho", explicou. 
Pai de Anitta, o Painitto, é internado e avisa:
Pai de Anitta, o Painitto, é internado e avisa: "Não é Covid-19" Crédito: Reprodução/Instagram @painitto

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