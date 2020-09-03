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"Pa, pa, pa"

Vídeos: Flordelis vira meme ao imitar som de tiros que mataram marido

'Pa, pa, pa... Não, foram pa, pa, pa, pa, papa', sons que a deputada de 59 anos tentou emitir, viralizaram na web após se tornarem piada

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 08:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 08:30
A deputada Flordelis tenta imitar sons de tiros que mataram seu marido em vídeo que virou meme na web:
A deputada Flordelis tenta imitar sons de tiros que mataram seu marido em vídeo que virou meme na web: "Pa, pa, pa" Crédito: Reprodução/Twitter
Se não bastasse toda a polêmica em que se envolveu Flordelis por ser acusada de matar o próprio marido, o pastor Anderson do Carmo, a evangélica ainda enfrenta a opinião pública acerca do caso. De tradição brasileira, a deputada federal de 59 anos agora virou uma enxurrada de memes que circulam na web e viraram piada para internautas. 
Nas gravações feitas em montagens, Flordelis aparece em entrevista imitando os sons dos tiros que mataram o marido e os seguidores acabaram usando o áudio da deputada emendando-o com outros memes, músicas e até cenas sugestivas que abordam o tema assassinato e morte. 

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Em todas as montagens, Flordelis começa os vídeos como se estivesse contando os tiros que Anderson levou: "Pa, pa, pa... Não, foram pa, pa, pa, pa, pa, papa". 

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