Vídeos: Flordelis vira meme ao imitar som de tiros que mataram marido

A deputada Flordelis tenta imitar sons de tiros que mataram seu marido em vídeo que virou meme na web: "Pa, pa, pa"

Nas gravações feitas em montagens, Flordelis aparece em entrevista imitando os sons dos tiros que mataram o marido e os seguidores acabaram usando o áudio da deputada emendando-o com outros memes, músicas e até cenas sugestivas que abordam o tema assassinato e morte.