Vídeos: Flordelis vira meme ao imitar som de tiros que mataram marido

Se não bastasse toda a polêmica em que se envolveu Flordelis por ser acusada de matar o próprio marido, o pastor Anderson do Carmo, a evangélica ainda enfrenta a opinião pública acerca do caso. De tradição brasileira, a deputada federal de 59 anos agora virou uma enxurrada de memes que circulam na web e viraram piada para internautas.
Nas gravações feitas em montagens, Flordelis aparece em entrevista imitando os sons dos tiros que mataram o marido e os seguidores acabaram usando o áudio da deputada emendando-o com outros memes, músicas e até cenas sugestivas que abordam o tema assassinato e morte.
Em todas as montagens, Flordelis começa os vídeos como se estivesse contando os tiros que Anderson levou: "Pa, pa, pa... Não, foram pa, pa, pa, pa, pa, papa".