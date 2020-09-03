Mulher Melão surge nua em fotos: 'Ficar pelada foi banalizado'

A modelo Renata Frisson, a Mulher Melão Crédito: Hay Torres

Renata Frisson, popularmente conhecida como a Mulher Melão , posou para o que ela chama de "último ensaio nu'. As fotos, feitas pelo fotógrafo Hay Torres, celebram os nove anos desde que a bonita posou pela primeira vez sem roupa para a Playboy

Em entrevista ao Extra, a modelo entregou: "Hoje, só posaria (para uma revista) por muito dinheiro. No primeiro, comprei apartamento. Agora, nem cocada. Com as redes sociais, ficar pelada foi banalizado. Qualquer uma pode".

"Estou fechando um ciclo com chave de ouro" Renata Frisson - Mulher Melão e modelo

Ao todo, até hoje, Renata fez três ensaios para revistas masculinas. O primeiro, segundo ela, pode ter sido o que causou mais burburinho, já que foi feito na época em que a onda das mulheres frutas estava super em alta. "Nem fui a capa principal (a modelo principal da edição de outubro de 2011 da Playboy foi a atriz Desirée Oliveira), mas minha revista vendeu tanto que comprei um imóvel em Santa Catarina. Lembro que vendi mais que a capa da revista oficial do mês, o que gerou um ciuminho", alegou.