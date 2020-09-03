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Cachê alto!

Mulher Melão surge nua em fotos: 'Ficar pelada foi banalizado'

Renata Frisson diz que da primeira vez que posou para a Playboy chegou a comprar um apartamento com o cachê nas alturas

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 08:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 08:17
A modelo Renata Frisson, a Mulher Melão
A modelo Renata Frisson, a Mulher Melão Crédito: Hay Torres
Renata Frisson, popularmente conhecida como a Mulher Melão, posou para o que ela chama de "último ensaio nu'. As fotos, feitas pelo fotógrafo Hay Torres, celebram os nove anos desde que a bonita posou pela primeira vez sem roupa para a Playboy
Em entrevista ao Extra, a modelo entregou: "Hoje, só posaria (para uma revista) por muito dinheiro. No primeiro, comprei apartamento. Agora, nem cocada. Com as redes sociais, ficar pelada foi banalizado. Qualquer uma pode". 
"Estou fechando um ciclo com chave de ouro"
Renata Frisson - Mulher Melão e modelo 
Ao todo, até hoje, Renata fez três ensaios para revistas masculinas. O primeiro, segundo ela, pode ter sido o que causou mais burburinho, já que foi feito na época em que a onda das mulheres frutas estava super em alta. "Nem fui a capa principal (a modelo principal da edição de outubro de 2011 da Playboy foi a atriz Desirée Oliveira), mas minha revista vendeu tanto que comprei um imóvel em Santa Catarina. Lembro que vendi mais que a capa da revista oficial do mês, o que gerou um ciuminho", alegou. 

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Em seguida, ao Extra, disse até que na ocasião um empresário famoso do Rio de Janeiro a assediou em uma boate. "Achei aquilo ridículo e neguei. Ele veio me pegando, ameaçou meu produtor na época com uma arma. Já era uma feminista mesmo sem saber. Sempre soube me colocar. E os homens não entendem que posso fazer o que quiser com meu corpo e que isso não dá o direito de acharem que vão tê-lo a qualquer preço", finalizou. 
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Ensaio de despedida! . . Aproveitem! ?? ? @haytorres

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Fotinha pra alegrar a noite de vcs! ?? . . .#boanoite @haytorres

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