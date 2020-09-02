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Mulher Pera compra mansão de R$ 10 milhões com 8 suítes em SP

Só a suíte master do imóvel de luxo do Morumbi, em São Paulo, terá 250 metros quadrados; mansão tem 8 suítes, extensa área de lazer com quadra de tênis, piscina e ampla área de lazer

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 08:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 08:38
A empresária Sue?lem Cury, a Mulher Pera, compra mansão milionária no Morumbi, em São Paulo, de 2,5 mil metros quadrados
A empresária Sue?lem Cury (destaque), a Mulher Pera, compra mansão milionária no Morumbi, em São Paulo, de 2,5 mil metros quadrados Crédito: Reprodução/Instagram @mulherperaoficial
Suélem Cury, a Mulher Pera, aproveitou o período da pandemia e comprou um novo imóvel para o qual vai se mudar em breve. Trata-se de mansão em uma área incrível de 2.5 mil metros quadrados no luxuoso bairro do Morumbi, em São Paulo. A propriedade conta com 8 suítes, extensa área de lazer com quadra de tênis, piscina e ampla área de lazer.
O imóvel será totalmente reformado e ampliado com uma área de spa para relaxamento e meditação, sauna, academia, vestiário, estúdio, salão de jogos, salão de festas, cinema, adega climatizada, elevador, duas cozinhas, área gourmet e deck externo com lareira ecológica, tudo para o conforto do casal e de seus amigos.
Queremos construir também mais algumas suítes para receber bem os nossos familiares e amigos. Eu e Jamil (Cury) estamos muito felizes em realizar esse sonho, mas quem curtirá muito também nosso novo lar, serão os nossos cachorrinhos, que terão muito espaço para correrem, declara a modelo e empresária.
A área construída contará com sistema de refrigeração e climatização para manter a temperatura constante de acordo com a vontade da proprietária. Um dos principais destaques da futura residência de Suélem será a suíte master, que ela dividirá com o marido, o empresário Jamil Cury.
A área privativa do casal será de aproximadamente 250 metros quadrados e contará com um generoso closet para comportar suas bolsas, sapatos, peças de vestuário, acessórios e outro para o marido. O espaço ainda contará com 2 banheiros, sendo que o da loira terá 60 metros quadrados  com hidromassagem, cromoterapia, além de uma longa bancada para acomodar suas maquiagens e sua coleção de perfumes.

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