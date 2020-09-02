Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Que luxo!

Gretchen se casa pela 18ª vez com festa em ilha e chegada de barco

Na festa, haverá pratos de 'culinária saudável' e comidas típicas da cozinha paraense. Já o bolo terá cinco andares e será recheado com castanha do Pará

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 08:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 08:09
A dançarina Gretchen e o noivo, o saxofonista Esdras de Souza
A dançarina Gretchen e o noivo, o saxofonista Esdras de Souza Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen
Maria Odete Brito de Miranda, mais conhecida como Gretchen, 61, está de casamento marcado mais uma vez. Trata-se do 18º enlace da cantora, desta vez com o músico Esdras de Souza.
A cerimônia vai acontecer em Belém do Pará no próximo dia 30, às 16h30. A rainha da "conga conga conga" vai chegar ao local em um barco "popopo", nome dado aos pequenos barcos a motor que navegam na região (o nome faz alusão ao barulho que eles fazem).
Os convidados --fala-se em cerca de 100, mesmo no meio da pandemia-- serão recebidos em uma ilha fluvial totalmente decorada. As duas filhas do noivo foram escaladas como "daminhas"
Na festa, haverá pratos de "culinária saudável" e comidas típicas da cozinha paraense. Já o bolo terá cinco andares e será recheado com castanha do Pará.

Veja Também

Cleo diz que se inspirou em Rihanna para aceitar suas curvas

Reynaldo Gianecchini nega ser gay e abre o jogo: "Sou tudo"

Centro de Eventos de Venda Nova, Polentão é ampliado por R$ 161 mil

Gretchen conheceu Esdras em Belém, por intermédio de Fafá de Belém. Ela assistiu a uma apresentação do músico e o convidou para participar de um projeto dela, que mesclava saxofone e música eletrônica.
Recentemente, a cantora lançou a música "Tan Tímida", com a participação do noivo e do filho Gabriel Miranda, que mora na França.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ramon Mapelli
Justiça decreta prisão de namorado de jovem que morreu em acidente na Leste-Oeste em Cariacica
Imagem de destaque
Aniversário da CBN Vitória: acompanhe programa especial Fim de Expediente no ES
Retirada de concreto instalado em obra na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha
Concreto recém-instalado é retirado de obra de corredor de ônibus em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados