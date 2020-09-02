Gretchen se casa pela 18ª vez com festa em ilha e chegada de barco

Maria Odete Brito de Miranda, mais conhecida como Gretchen, 61, está de casamento marcado mais uma vez. Trata-se do 18º enlace da cantora, desta vez com o músico Esdras de Souza.
A cerimônia vai acontecer em Belém do Pará no próximo dia 30, às 16h30. A rainha da "conga conga conga" vai chegar ao local em um barco "popopo", nome dado aos pequenos barcos a motor que navegam na região (o nome faz alusão ao barulho que eles fazem).
Os convidados --fala-se em cerca de 100, mesmo no meio da pandemia-- serão recebidos em uma ilha fluvial totalmente decorada. As duas filhas do noivo foram escaladas como "daminhas"
Na festa, haverá pratos de "culinária saudável" e comidas típicas da cozinha paraense. Já o bolo terá cinco andares e será recheado com castanha do Pará.
Gretchen conheceu Esdras em Belém, por intermédio de Fafá de Belém. Ela assistiu a uma apresentação do músico e o convidou para participar de um projeto dela, que mesclava saxofone e música eletrônica.
Recentemente, a cantora lançou a música "Tan Tímida", com a participação do noivo e do filho Gabriel Miranda, que mora na França.