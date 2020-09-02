Ex de Bianca Andrade, Diogo Melim engata namoro com youtuber

O cantor Diogo Melim e a nova namorada, a influencer Nanda Caroll Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA

Diogo Melim está de namorada nova! O cantor usou as redes sociais para assumir o novo relacionamento na noite desta terça (1º). O bonitão, que é ex de Bianca Andrade , a Boca Rosa , fez uma declaração de aniversário para a nova amada, a youtuber Nanda Caroll.

"Não é sobre a intensidade dos teus olhos, não só. Mas pela tua forma de ver beleza em tudo. Por me inspirar poesias lindas com teu jeito alegre. Por se preocupar com os bichinhos. Pela sua risada exagerada que me fazer rir e pelo teu estoque de piadas que deixaria qualquer tio no chinelo", começou o cantor.

E continuou: "Por ser a minha parceira sniper matadora do free fire. Pela sua paciência e maturidade sinistra. Por deixar de lado a imensidão da sua cama, pra dormir comigo agarradinho no canto. Por ser uma mulher incrível, irmã e filha de dar orgulho. Pela responsabilidade no trabalho, por ser criativa e (xingamento) em tudo o que faz".