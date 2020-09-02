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Ex de Bianca Andrade, Diogo Melim engata namoro com youtuber

Bonitão, que namorava a Boca Rosa até o fim do 'BBB 20', surgiu beijando a influenciadora Nanda Caroll em foto publicada no Instagram

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 08:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 08:28
O cantor Diogo Melim e a nova namorada, a influencer Nanda Caroll
O cantor Diogo Melim e a nova namorada, a influencer Nanda Caroll Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA
Diogo Melim está de namorada nova! O cantor usou as redes sociais para assumir o novo relacionamento na noite desta terça (1º). O bonitão, que é ex de Bianca Andrade, a Boca Rosa, fez uma declaração de aniversário para a nova amada, a youtuber Nanda Caroll. 
"Não é sobre a intensidade dos teus olhos, não só. Mas pela tua forma de ver beleza em tudo. Por me inspirar poesias lindas com teu jeito alegre. Por se preocupar com os bichinhos. Pela sua risada exagerada que me fazer rir e pelo teu estoque de piadas que deixaria qualquer tio no chinelo", começou o cantor. 
E continuou: "Por ser a minha parceira sniper matadora do free fire. Pela sua paciência e maturidade sinistra. Por deixar de lado a imensidão da sua cama, pra dormir comigo agarradinho no canto. Por ser uma mulher incrível, irmã e filha de dar orgulho. Pela responsabilidade no trabalho, por ser criativa e (xingamento) em tudo o que faz".

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"Por pensar sempre nos outros primeiro e por tratar todas as pessoas da mesma forma, com respeito. Não é sobre amar você, não só. Mas sobre amar quem você é. Dizem que sempre fica um pouco do perfume na mão de quem cuida das flores, deve ser esse então o motivo do seu cheiro doce. Te amo. Feliz aniversário bb", finalizou. 
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Não é sobre a intensidade dos teus olhos, não só. Mas pela tua forma de ver beleza em tudo. Por me inspirar poesias lindas com teu jeito alegre. Por se preocupar com os bichinhos. Pela sua risada exagerada que me fazer rir e pelo teu estoque de piadas que deixaria qualquer tio no chinelo. Por ser a minha parceira sniper matadora do free fire. Pela sua paciência e maturidade sinistra. Por deixar de lado a imensidão da sua cama, pra dormir comigo agarradinho no canto. Por ser uma mulher incrível, irmã e filha de dar orgulho. Pela responsabilidade no trabalho, por ser criativa e foda em tudo o que faz. Por pensar sempre nos outros primeiro e por tratar todas as pessoas da mesma forma, com respeito. Não é sobre amar você, não só. Mas sobre amar quem você é. Dizem que sempre fica um pouco do perfume na mão de quem cuida das flores, deve ser esse então o motivo do seu cheiro doce. Te amo. Feliz aniversário bb.

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