Filho mais velho de Chacrinha morre por complicações da Covid-19

Morreu na tarde desta quarta (2), Jorge Barbosa, de 72 anos, o filho mais velho do famoso Abelardo Barbosa, o Chacrinha.
O empresário estava internado há alguns dias em um hospital do Rio de Janeiro e lutava contra complicações após se contaminar com o coronavírus.
Caçula do apresentador, Leleco Barbosa confirmou as informações ao portal Uol: "Ele já tinha saído do CTI, mas voltou a ser internado. Ele estava com coronavírus e tinha também uma trombose".
Jorge Barbosa deixa três filhos e Leleco disse estar preocupado com a mãe, Florinda Barbosa. "Minha mãe vai completar 100 anos no próximo dia 17. Vai ser um aniversário difícil", lamentou.