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Aos 72 anos

Filho mais velho de Chacrinha morre por complicações da Covid-19

Jorge Barbosa, de 72 anos, deixa três filhos e família está preocupada com a mãe dos herdeiros, Florinda Barbosa, que completa 100 anos neste mês

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 07:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 07:56
O apresentador Abelardo Barbosa, o Chacrinha
O apresentador Abelardo Barbosa, o Chacrinha Crédito: Divulgação
Morreu na tarde desta quarta (2), Jorge Barbosa, de 72 anos, o filho mais velho do famoso Abelardo Barbosa, o Chacrinha
O empresário estava internado há alguns dias em um hospital do Rio de Janeiro e lutava contra complicações após se contaminar com o coronavírus
Caçula do apresentador, Leleco Barbosa confirmou as informações ao portal Uol: "Ele já tinha saído do CTI, mas voltou a ser internado. Ele estava com coronavírus e tinha também uma trombose". 

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Jorge Barbosa deixa três filhos e Leleco disse estar preocupado com a mãe, Florinda Barbosa. "Minha mãe vai completar 100 anos no próximo dia 17. Vai ser um aniversário difícil", lamentou. 

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