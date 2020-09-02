AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

A Grande Família

Marcos Oliveira, o Beiçola, é internado no Rio após sofrer infarto

'Tive dores fortes no peito e braço e procurei o hospital. Era princípio de infarto. Estou medicado e não sinto mais nada. Estou bem', contou

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 19:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 19:51
O ator Marcos Oliveira interpreta Beiçola em A Grande Família, na Globo
O ator Marcos Oliveira interpreta Beiçola em A Grande Família, na Globo Crédito: TV Globo/Fabrício Mota
O ator Marcos Oliveira, 68, intérprete do personagem Beiçola no seriado "A Grande Família", está internado em um hospital do Rio de Janeiro. Ele sofreu um infarto e segue em situação estável.
De acordo com o próprio ator, em entrevista à revista Quem, foi apenas um susto. "Tive dores fortes no peito e braço e procurei o hospital. Era princípio de infarto. Estou medicado e não sinto mais nada. Estou bem", contou
A alta do ator deve ocorrer apenas na próxima semana para que os médicos possam acompanhar a evolução de seu estado de saúde. Agora, ele segue fazendo diversos exames.
Recentemente, Oliveira contou que estava sem fazer sexo há dez anos ao menos. Segundo ele, a graça atualmente é ser voyer, ou seja, apenas observar.
"Estou tranquilo com a minha idade. Ultimamente, só me preocupo com o meu trabalho e minha saúde. Não quero saber de relação a dois, a três ou a 10. Os hormônios acabaram, não estou mais a fim de lero lero. Gosto de olhar, mas não tenho mais a participação. Sou voyeur. Quero é trabalhar, não ficar nessa miséria", disse ele durante live com a revista Quem.
Recentemente, ele deu outra declaração sobre o tema em outra live. Na ocasião, revelou que já havia feito sexo a três na Europa. Sobre as críticas com relação ao que ele pensa sobre sexualidade, preferiu disparar contra quem ele chama de "sem graça".
"Acho que é porque a vida sexual delas [críticos] é muito sem graça. Só fazem papai e mamãe e tudo bem. E eu tive outras oportunidades. Vim da geração dos anos 1970, que era tudo mais livre. É muito doentio as pessoas se anularem e ficarem espantadas com quem viveu sua liberdade", disse.
Em 2016, ele usou seu perfil no Facebook para desabafar e pedir emprego. "Oi gente eu sou o Marcos Oliveira e estou na batalha. Estou sem contrato e quero trabalhar", publicou o ator na época.

Veja Também

Ana Maria Braga está curada de uma pneumonia e volta à TV nesta quinta

Imagens inéditas de Chorão são apresentadas em vídeo do game 'Tony Hawk's Pro Skater'

Monica Iozzi revela que saiu da Globo por querer fazer algo 'além do humor'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Canadá
Eustáquio marca no fim e leva Canadá às oitavas da Copa pela 1ª vez
Jovem é preso com R$ 33 mil, pistola e drogas em São Mateus
Jovem é preso com R$ 33 mil, pistola e drogas em São Mateus
Imagem BBC Brasil
Como a infertilidade masculina ainda não recebe a atenção necessária

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados