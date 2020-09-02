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Monica Iozzi revela que saiu da Globo por querer fazer algo 'além do humor'

Não sou comediante, sou uma atriz que ficou conhecida através do humor, desabafa atriz

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 15:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 15:19
A atriz Monica Iozzi
A atriz Monica Iozzi Crédito: Instagram/monica.iozzi
Monica Iozzi irá apresentar, no Canal Brasil, um programa sobre política. E política com humor foi o primeiro assunto trabalhado pela atriz, quando se tornou conhecida do grande público, no antigo CQC, da Band. "Não sou comediante, sou uma atriz que ficou conhecida pelo grande público através do humor. Mas eu não sou a Tatá Werneck! Não sou a Dani Calabresa. Não tenho isso na minha veia, como a Ingrid (Guimarães) tem", explicou.

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Monica Iozzi revelou, durante entrevista no programa Conversa com Bial desta terça-feira, 1, porque saiu da TV Globo. "Comecei a sentir muita falta de fazer coisas que iam além do humor. Eu acabei ficando muito nesse lugar. Então, eu comecei a me sentir já sem repertório", disse.
A atriz, que atualmente grava uma série em Portugal, entrou na Globo em 2014. O último papel dela foi na novela A Dona do Pedaço, em 2019, interpretando a personagem Kim.

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