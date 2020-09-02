Monica Iozzi revela que saiu da Globo por querer fazer algo 'além do humor'

Monica Iozzi irá apresentar, no Canal Brasil, um programa sobre política. E política com humor foi o primeiro assunto trabalhado pela atriz, quando se tornou conhecida do grande público, no antigo CQC, da Band. "Não sou comediante, sou uma atriz que ficou conhecida pelo grande público através do humor. Mas eu não sou a Tatá Werneck! Não sou a Dani Calabresa. Não tenho isso na minha veia, como a Ingrid (Guimarães) tem", explicou.