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Solidariedade

Monica Iozzi abre vaquinha virtual para doar marmitas aos sem-teto

'Muitas pessoas mal conseguem garantir uma refeição por dia', diz atriz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 15:30

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 15:30

Monica Iozzi na capa da revista JP
Monica Iozzi na capa da revista JP Crédito: Maurício Nahas
Monica Iozzi, 38, usou seu perfil no Instagram para anunciar que ela e a irmã estavam abrindo uma "vaquinha virtual" com o intuito de arrecadar dinheiro e doar marmitas para as pessoas em situação de rua do Centro de São Paulo.
"A pandemia de Corona vírus aprofundou radicalmente a situação de miséria daqueles que vivem nas ruas da cidade de São Paulo. São quase 25 mil pessoas que vivem principalmente de doações.
Mas hoje, com o comércio fechado, muitas mal conseguem garantir uma refeição por dia", afirmou ela na rede social.

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Em seguida, a atriz faz um apelo: "Vamos compartilhar um pouco do que temos para amenizar este sofrimento? Os recursos arrecadados nessa vaquinha serão utilizados pra comprar marmitas que serão doadas à pessoas em situação de rua por meio do Sefras - Pop de Rua (Associão Franciscana de Solidariedade), entidade que trabalha no centro de São Paulo há décadas. Ajude! E, se não puder doar, divulgue".
A vaquinha, cujo link está disponível no perfil da triz, tem como meta alcançar R$ 20.000 em doações. Até a manhã desta quarta-feira (8), ela já havia contado com mais de 120 colaboradores, tendo arrecadado mais de R$ 13.200.
Ver essa foto no Instagram

A pandemia de Corona vírus aprofundou radicalmente a situação de miséria daqueles que vivem nas ruas da cidade de São Paulo. São quase 25 mil pessoas que vivem principalmente de doações. Mas hoje, com o comércio fechado, muitas mal conseguem garantir uma refeição por dia. Vamos compartilhar um pouco do que temos para amenizar este sofrimento? Os recursos arrecadados nessa vaquinha serão utilizados pra comprar marmitas que serão doadas à pessoas em situação de rua por meio do Sefras - Pop de Rua (Associão Franciscana de Solidariedade), entidade que trabalha no centro de São Paulo há décadas. Ajude! E, se não puder doar, divulgue! #JuntxsSomosMaisFortes

Uma publicação compartilhada por Monica Iozzi (@monica.iozzi) em

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