Monica Iozzi abre vaquinha virtual para doar marmitas aos sem-teto

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A pandemia de Corona vírus aprofundou radicalmente a situação de miséria daqueles que vivem nas ruas da cidade de São Paulo. São quase 25 mil pessoas que vivem principalmente de doações. Mas hoje, com o comércio fechado, muitas mal conseguem garantir uma refeição por dia. Vamos compartilhar um pouco do que temos para amenizar este sofrimento? Os recursos arrecadados nessa vaquinha serão utilizados pra comprar marmitas que serão doadas à pessoas em situação de rua por meio do Sefras - Pop de Rua (Associão Franciscana de Solidariedade), entidade que trabalha no centro de São Paulo há décadas. Ajude! E, se não puder doar, divulgue! #JuntxsSomosMaisFortes