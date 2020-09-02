Imagens inéditas de Chorão são apresentadas em vídeo do game 'Tony Hawk's Pro Skater'

Imagens inéditas do cantor Chorão, morto em 2013, foram apresentadas em vídeo que anuncia a música "Confisco", do Charlie Brown Jr., como parte da trilha oficial do game "Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2".
O jogo será lançado no dia 4 de setembro para PlayStation 4, Xbox One e computadores. Segundo o UOL, as imagens de Chorão e da banda foram selecionadas a partir de mais de 170 horas de gravações, entrevistas e shows, cedidos por Alexandre Abrão, filho do vocalista.
Em entrevista ao podcast do site Tenho Mais Discos que Amigos, o skatista brasileiro Bob Burnquist, que é um dos personagens do game, afirmou que a banda Charlie Brown Jr. não poderia ficar fora da trilha.
"Quando essa movimentação começou foi meio... tá, tem que ser Charlie Brown. Qual música? Não interessa, só tem que ter. Não só pelo Chorão ser fã [skate], mas por ser a banda que mais levantou a bandeira", disse. Além dele, a brasileira Letícia Bufoni também é personagem no game.