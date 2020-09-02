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Imagens inéditas de Chorão são apresentadas em vídeo do game 'Tony Hawk's Pro Skater'

Música 'Confisco', da banda Charlie Brown Jr., faz parte da trilha sonora do remake do jogo; veja

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 15:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 15:46
Imagens inéditas de Chorão são apresentadas em vídeo do game 'Tony Hawk's Pro Skater'
Imagens inéditas de Chorão são apresentadas em vídeo do game 'Tony Hawk's Pro Skater' Crédito: Reprodução/Youtube
Imagens inéditas do cantor Chorão, morto em 2013, foram apresentadas em vídeo que anuncia a música "Confisco", do Charlie Brown Jr., como parte da trilha oficial do game "Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2".
O jogo será lançado no dia 4 de setembro para PlayStation 4, Xbox One e computadores. Segundo o UOL, as imagens de Chorão e da banda foram selecionadas a partir de mais de 170 horas de gravações, entrevistas e shows, cedidos por Alexandre Abrão, filho do vocalista.

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Charlie Brown Jr. estará em trilha sonora de game 'Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2'

Em entrevista ao podcast do site Tenho Mais Discos que Amigos, o skatista brasileiro Bob Burnquist, que é um dos personagens do game, afirmou que a banda Charlie Brown Jr. não poderia ficar fora da trilha.
"Quando essa movimentação começou foi meio... tá, tem que ser Charlie Brown. Qual música? Não interessa, só tem que ter. Não só pelo Chorão ser fã [skate], mas por ser a banda que mais levantou a bandeira", disse. Além dele, a brasileira Letícia Bufoni também é personagem no game.

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