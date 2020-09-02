Imagens inéditas de Chorão são apresentadas em vídeo do game 'Tony Hawk's Pro Skater' Crédito: Reprodução/Youtube

Imagens inéditas do cantor Chorão, morto em 2013, foram apresentadas em vídeo que anuncia a música "Confisco", do Charlie Brown Jr., como parte da trilha oficial do game "Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2".

O jogo será lançado no dia 4 de setembro para PlayStation 4, Xbox One e computadores. Segundo o UOL, as imagens de Chorão e da banda foram selecionadas a partir de mais de 170 horas de gravações, entrevistas e shows, cedidos por Alexandre Abrão, filho do vocalista.

Em entrevista ao podcast do site Tenho Mais Discos que Amigos, o skatista brasileiro Bob Burnquist, que é um dos personagens do game, afirmou que a banda Charlie Brown Jr. não poderia ficar fora da trilha.