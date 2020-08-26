Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Geek

Anitta fará streaming de jogos com exclusividade para o Facebook

Fãs poderão acompanhar performance e interagir com a cantora

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 14:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 14:54
A cantora Anitta
A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
A partir do dia 3 de outubro, os fãs de Anitta poderão acompanhar a cantora durante transmissões semanais no Facebook Gaming. Os seguidores vão observar a performance da artista durante jogos como Grand Theft Auto, Free Fire, The Sims e Euro Truck Simulator. Além disso, existe a possibilidade de interagir diretamente com Anitta.
Segundo informações do Facebook, o Brasil é um dos principais consumidores de streaming de jogos. De outro lado, a cantora tem 14 milhões de seguidores na mesma rede social, fora os 47 milhões pessoas no perfil no Instagram.
"Com mais de 230 milhões de pessoas de todo o mundo participando de grupos de jogos, temos uma comunidade muito engajada no Facebook que adora esse universo. E agora os fãs poderão se conectar com a Anitta de uma forma única", ressalta o gerente de parcerias do Facebook Gaming, William Pimenta.
"Sempre digo aos meus amigos que sou uma gamer escondida. Entre os programas, música e sempre que tenho tempo jogo um pouco de The Sims. Para mim, é um daqueles jogos que você jogava quando criança e você sempre quis jogar de novo. Adoro construir minha casa no jogo e interagir com outros Sims", afirmou Anitta.

Veja Também

Anitta é flagrada em passeio de barco na Itália com bolsa de R$ 10 mil

Anitta se emociona com entrevista a James Corden e diz que 'queria estocar essa felicidade'

Após polêmica, pai de santo de Anitta diz que está em harmonia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Editais e Avisos - 26/04/2026
Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados