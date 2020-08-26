Anitta fará streaming de jogos com exclusividade para o Facebook

A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

A partir do dia 3 de outubro, os fãs de Anitta poderão acompanhar a cantora durante transmissões semanais no Facebook Gaming. Os seguidores vão observar a performance da artista durante jogos como Grand Theft Auto, Free Fire, The Sims e Euro Truck Simulator. Além disso, existe a possibilidade de interagir diretamente com Anitta.

Segundo informações do Facebook, o Brasil é um dos principais consumidores de streaming de jogos. De outro lado, a cantora tem 14 milhões de seguidores na mesma rede social, fora os 47 milhões pessoas no perfil no Instagram.

"Com mais de 230 milhões de pessoas de todo o mundo participando de grupos de jogos, temos uma comunidade muito engajada no Facebook que adora esse universo. E agora os fãs poderão se conectar com a Anitta de uma forma única", ressalta o gerente de parcerias do Facebook Gaming, William Pimenta.