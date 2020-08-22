Anitta se emociona com entrevista a James Corden e diz que 'queria estocar essa felicidade'

Anitta participa de programa de James Corden e comemora: 'Meu Brasil, olha onde estamos' Crédito: Reprodução

Anitta, 27, está a todo vapor. Entre compromissos profissionais, passeios por praias paradisíacas e concorridos pontos turísticos na Europa, a cantora encaixou uma entrevista ao programa The Late Late Show, apresentado por James Corden, 41. O rápido bate-papo se iniciou com o artista elogiando Anitta e pedindo que ela falasse sobre o documentário que conta um pouco da sua história.

"Você é tão bonita, tão maravilhosa, tão ocupada... tem essa maravilhosa série documental, na Netflix, chamada 'Vai, Anitta'". A cantora contou um pouco sobre o programa, afirmando que a segunda temporada é mais focada em sua vida pessoal. "Está pronta, está feita, agora só faltam as legendas. Aí lançaremos no mundo inteiro", adiantou a artista.

Em seguida, Corden se mostrou curioso a respeito do trabalho de Anitta e perguntou se tinha previsão para o lançamento de algo novo, salientando que havia fãs da artista no estúdio. Anitta contou que um álbum será lançado ainda este ano, produzido e dirigido por Ryan Tedder, 41, que já trabalhou com artistas como como Beyoncé, Demi Lovato, Adele e a própria Anita, em "Tócame".

"O álbum é uma mistura de cultura brasileira, latina, espanhola, americana, inglês, português. Uma grande bagunça muito boa", resumiu Anitta. A participação da cantora se encerrou com uma apresentação da música "Tócame", na qual a artista se multiplicava com ajuda de tecnologia.

Na manhã desta sexta-feira (21), Anitta usou as redes sociais para falar sobre a alegria por ter participado do programa de Corden. "Estou tão feliz que queria estocar um pouco dessa felicidade num potinho para usar depois se necessário", postou no Twitter. Anitta está em Porto Fino, na Itália, hospedada na casa de Domenico Dolce, 62, um dos criadores da marca Dolce & Gabbana.