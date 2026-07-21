MP mira operadores financeiros do PCC que atuavam em tribunais do crime em SP

Uma operação do Ministério Público de São Paulo deflagrada nesta terça-feira (21) mira um grupo suspeito de movimentar valores ilícitos a favor do PCC (Primeiro Comando da Capital) e que também teria participação nos chamados tribunais do crime, por meio do qual a facção pune —inclusive com morte— quem quebrar suas regras.





As investigações são conduzidas pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado), braço especializado do Ministério Público contra organizações criminosas, e resultam do conteúdo armazenado em celulares apreendidos em três operações anteriores.





Segundo as investigações, os suspeitos atuavam na troca de transferências eletrônicas por valores em espécie e vice-versa. Os próprios investigados falavam em "troca de TED por vivo", de acordo com as autoridades.





Quem tinha dinheiro em espécie proveniente do tráfico (o "vivo") entregava as cédulas ao grupo e, em troca, recebia uma transferência bancária, que já entrava no sistema financeiro com aparência lícita, sob alguma justificativa econômica.





Isso ocorria por meio de empresas de fachada. A Promotoria diz que uma delas pertencia a uma cabeleireira em nome de quem havia uma empresa de importação e exportação e outra, por sua vez, a uma moradora de um conjunto habitacional em Itapevi, dona de uma firma de ecommerce.





Segundo as investigações, a movimentação real nessas contas bancárias era incompatível com a declarada. Parte disso contava com dois antigos conhecidos do Poder Judiciário: Meire Poza e Leonardo Meirelles, investigados na Operação Lava Jato sob a suspeita de integrar a estrutura financeira do doleiro Alberto Youssef.





Em março deste ano, ambos foram alvo de uma operação, a Baazar, que apura crimes de corrupção e lavagem de dinheiro dentro da Polícia Civil de São Paulo. Meire chegou a ser presa, mas foi solta uma semana depois por meio de um habeas corpus.





A decisão que autorizou a operação desta terça diz que as investigações identificaram "a vinculação entre os operadores financeiros que atuavam como corruptores na Operação Bazaar e o PCC".





Segundo a Promotoria, foram identificadas orientações de Meire para ocultação de rendimentos ilícitos. Um promotor do Gaeco disse à Folha que as investigações demonstram a existência de um núcleo de pessoas que prestam serviços de lavagem de dinheiro em setores distintos —da corrupção policial ao PCC— e que têm grande conhecimento sobre as técnicas de lavagem ou de ocultação de patrimônio.





Segundo esse promotor, os prestadores são procurados por diversos tipos de clientes e têm domínio sobre uma grande circulação de valores.





A Folha entrou em contato com o advogado que defende Meire no âmbito da Baazar, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. A reportagem tenta localizar a defesa de Meirelles. A operação desta terça cumpre ao todo 18 mandados de prisão e outros 18 de busca e apreensão.