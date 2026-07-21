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Gastronomia

Torta proteica com frango cremoso: aprenda receita prática para o lanche da tarde

Essa versão é ideal para quem busca saciedade e nutrição sem abrir mão do sabor
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 17:55

Torta proteica com frango cremoso para o lanche da tarde (Imagem: Alan Camargo Fotografia | Shutterstock)
Torta proteica com frango cremoso para o lanche da tarde Crédito: Imagem: Alan Camargo Fotografia | Shutterstock
O lanche da tarde pode ser muito mais saboroso e nutritivo com escolhas que unem praticidade e ingredientes ricos em proteínas. Nesse sentido, a torta de frango é uma excelente opção. Cremosa por dentro, macia por fora e fácil de preparar, ela é ideal para quem busca saciedade sem abrir mão do sabor.
A seguir, aprenda receita de torta proteica com frango cremoso para o lanche da tarde.
Torta proteica com frango cremoso (Imagem: Alan Camargo Fotografia | Shutterstock)
Torta proteica com frango cremoso Crédito: Imagem: Alan Camargo Fotografia | Shutterstock

Torta proteica com frango cremoso

Ingredientes

Massa
  • 2 xícaras de chá de farinha de aveia
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 100 g de manteiga gelada
  • 1 ovo
  • 3 colheres de sopa de iogurte natural desnatado
  • 1 colher de chá de sal
  • 2 a 4 colheres de sopa de água gelada, se necessário
Recheio
  • 700 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 xícara de chá de ervilha fresca
  • Sal, pimenta-do-reino moída, páprica defumada e salsinha picada a gosto
Creme proteico
  • 250 g de cottage
  • 200 g de ricota amassada
  • 200 g de iogurte grego natural zero açúcar
  • Noz-moscada em pó a gosto
Finalização
  • 1 gema de ovo misturada com 1 colher de sopa de leite para pincelar

Modo de preparo

Massa
Em um recipiente, misture as farinhas com o sal. Acrescente a manteiga gelada e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa úmida. Adicione o ovo, o iogurte e, se necessário, um pouco de água gelada. Forme uma massa homogênea, embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o frango, a ervilha e os temperos. Cozinhe por cerca de 5 minutos e reserve.
Creme proteico
Em uma tigela, misture o cottage, a ricota, o iogurte grego e a noz-moscada até obter um creme liso. Incorpore esse creme ao recheio de frango, formando um recheio bem cremoso .
Montagem
Abra cerca de dois terços da massa com um rolo e forre uma forma de aproximadamente 24 cm de diâmetro. Distribua todo o recheio. Abra o restante da massa e cubra a torta. Feche bem as bordas, faça pequenos cortes na superfície para liberar o vapor e pincele com a gema de ovo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 a 55 minutos, ou até que a massa fique dourada e crocante. Espere descansar por cerca de 15 minutos antes de cortar. Sirva em seguida.

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