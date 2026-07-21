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Violência

PM liberta filipina grávida mantida em cárcere privado pelo companheiro em SP

Vítima e filho de seis anos foram resgatados na manhã desta terça (21), após denúncia anônima; homem é procurado pela polícia

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 13:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jul 2026 às 13:36
Mulher e filho foram resgatados de cárcere privado na zona norte de São Paulo
Mulher e filho foram resgatados de cárcere privado na zona norte de São Paulo Reprodução/Polícia Militar

A Polícia Militar libertou uma mulher de nacionalidade filipina que era mantida em cárcere privado pelo companheiro, em Santana, na zona norte de São Paulo, na manhã desta terça-feira (21). A vítima está grávida e tem um filho de seis anos, que também era impedido de sair da residência, localizada na região da rua Voluntários da Pátria.


A polícia chegou até o local após receber um denúncia anônima e conseguir contato com a família da mulher, que vive nos Estados Unidos. Segundo equipes do 9º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, o companheiro dela, também filipino, mantinha a posse de seus documentos, como passaporte e Registro Nacional Migratório, impedindo a livre circulação dela. O marido não estava no local e é procurado pela polícia.


O casal vive no Brasil há 13 anos, e morava no Rio de Janeiro, onde nasceu o primeiro filho. Segundo o 1º tenente Soares, que atendeu a ocorrência, eles estão em São Paulo há cerca de quatro anos.


Após o resgate, a mulher foi acolhida por PMs especializadas no atendimento a mulheres em situação de violência e encaminhada, juntamente com a criança, à 4ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde foi registrada a ocorrência e adotadas medidas de proteção e assistência à vítima.

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