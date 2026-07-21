PM liberta filipina grávida mantida em cárcere privado pelo companheiro em SP

A Polícia Militar libertou uma mulher de nacionalidade filipina que era mantida em cárcere privado pelo companheiro, em Santana, na zona norte de São Paulo, na manhã desta terça-feira (21). A vítima está grávida e tem um filho de seis anos, que também era impedido de sair da residência, localizada na região da rua Voluntários da Pátria.





A polícia chegou até o local após receber um denúncia anônima e conseguir contato com a família da mulher, que vive nos Estados Unidos. Segundo equipes do 9º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, o companheiro dela, também filipino, mantinha a posse de seus documentos, como passaporte e Registro Nacional Migratório, impedindo a livre circulação dela. O marido não estava no local e é procurado pela polícia.





O casal vive no Brasil há 13 anos, e morava no Rio de Janeiro, onde nasceu o primeiro filho. Segundo o 1º tenente Soares, que atendeu a ocorrência, eles estão em São Paulo há cerca de quatro anos.





Após o resgate, a mulher foi acolhida por PMs especializadas no atendimento a mulheres em situação de violência e encaminhada, juntamente com a criança, à 4ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde foi registrada a ocorrência e adotadas medidas de proteção e assistência à vítima.