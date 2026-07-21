AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Prefeitura nega riscos

Prefeitura nega risco iminente de deslizamento no Morro da Boa Vista, em Vila Velha

Vídeo que mostra uma fissura na pedra do morro gerou preocupação nas redes sociais

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 18:04

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

21 jul 2026 às 18:04

Moradores do bairro São Torquato, em Vila Velha, ficaram apreensivos nos últimos dias após a circulação de um vídeo nas redes sociais que alerta para um suposto risco de deslizamento de pedras no Morro da Boa Vista, localizado na região.


Apesar do vídeo, a Prefeitura de Vila Velha afirma que não há risco iminente de desmoronamento. A preocupação dos moradores está relacionada a uma fissura existente no morro.


No vídeo viralizado, um homem até aponta para a fissura. A lembrança de outros deslizamentos que já aconteceram na região também intensifica a situação. 


A administração municipal informou que o Morro da Boa Vista integra uma das 139 áreas mapeadas como setores de risco geológico no município, classificadas entre risco alto e muito alto. Porém, uma vistoria realizada pela Diretoria Técnica Operacional na segunda-feira (20) não identificou movimentação de massa, fraturamento ou degraus de abatimento. 

Pedra apresenta risco de deslizamento em São Torquato, Vila Velha
Pedra apresenta risco de deslizamento em São Torquato, Vila Velha Ricardo Medeiros

Segundo a prefeitura, o resultado da vistoria não altera a classificação da área, que é considerada alta. A visita, segundo a prefeitura, aconteceu após tomarem conhecimento sobre o vídeo, mas afirmam que fazem visitas regulares para avaliações. 


“Com o acesso da equipe ao local, acompanhada por lideranças comunitárias do bairro São Torquato, foi possível observar que a porção do maciço rochoso existente no alto do morro, possui uma “fenda” visível, mas que não possui indícios de movimentação de massa (fraturamento ou degraus de abatimento)”, frisou a prefeitura.

21 bairros 

Dos 139 locais de risco geológico localizados em Vila Velha, 71 setores estão listados como risco muito alto (R4) e 68 como alto (R3). Todos eles estão espalhados entre 21 bairros. Veja quais são:

Veja Também 

Defesa Civil alerta para risco perto das falésias de Marataízes, no Sul do ES

Risco de deslizamento nas falésias gera novo alerta em Marataízes

Imagem de destaque

Jaburuna e Alvorada terão obras contra deslizamentos em Vila Velha

Atendimento do Hospital Geral pode ser comprometido por falta de bolsas de sangue.

Estoque de sangue em nível crítico leva HGL a pedir doações em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Vila Velha são torquato Prefeitura de Vila Velha defesa civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 receitas de cremes e caldos para um jantar saboroso e reconfortante
Imagem de destaque
Trabalho no feriado: o que muda para farmácias, supermercados, comércio e outros setores afetados por nova regra em vigor
Reunião do Centro Integrado de Comando e Controle para o Enfrentamento dos Impactos do El Niño (CICC El Niño) realizada nesta terça-feira (21)
Super El Niño deve intensificar calor e agravar alerta hídrico no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados