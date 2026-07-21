Prefeitura nega risco iminente de deslizamento no Morro da Boa Vista, em Vila Velha

Moradores do bairro São Torquato, em Vila Velha, ficaram apreensivos nos últimos dias após a circulação de um vídeo nas redes sociais que alerta para um suposto risco de deslizamento de pedras no Morro da Boa Vista, localizado na região.





Apesar do vídeo, a Prefeitura de Vila Velha afirma que não há risco iminente de desmoronamento. A preocupação dos moradores está relacionada a uma fissura existente no morro.





No vídeo viralizado, um homem até aponta para a fissura. A lembrança de outros deslizamentos que já aconteceram na região também intensifica a situação.





A administração municipal informou que o Morro da Boa Vista integra uma das 139 áreas mapeadas como setores de risco geológico no município, classificadas entre risco alto e muito alto. Porém, uma vistoria realizada pela Diretoria Técnica Operacional na segunda-feira (20) não identificou movimentação de massa, fraturamento ou degraus de abatimento.