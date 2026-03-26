Grande Vitória

Jaburuna e Alvorada terão obras contra deslizamentos em Vila Velha

Intervenções preventivas devem começar nos próximos meses e fazem parte de plano para reduzir áreas de risco no município

Publicado em 26 de março de 2026 às 16:48

Imagens mostram encostas do bairro Jaburuna, em Vila Velha, após chuvas em 2023 Crédito: Ronaldo Rodrigues

Moradores dos bairros Jaburuna e Alvorada, em Vila Velha, devem ficar atentos a intervenções em áreas de encosta nos próximos meses. A prefeitura abriu licitação para obras de contenção que visam prevenir deslizamentos nas duas regiões. Os editais foram publicados nesta quinta-feira (26).

Segundo a Secretaria de Proteção e Defesa Civil, serão investidos mais de R$ 2,7 milhões, entre projeto e execução. Em Jaburuna, o valor previsto é de cerca de R$ 2 milhões, enquanto em Alvorada o investimento é de aproximadamente R$ 668 mil.

De acordo com o secretário de Proteção e Defesa Civil, coronel Marcelo D’Isep, as intervenções têm caráter preventivo e fazem parte do Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR). “Não há um risco imediato, mas precisamos fazer essas obras para eliminar gradativamente essas áreas de risco no município”, explicou.

As obras incluem contenção de blocos, instalação de estruturas de concreto, desmonte de rochas e sistemas de drenagem. As medidas adotadas servem para estabilizar encostas e evitar deslizamentos.

Obras fazem parte de plano maior

Obra semelhante foi realizada no bairro Ilha da Conceição Crédito: Prefeitura de Vila Velha

Segundo a prefeitura, Vila Velha possui atualmente 71 áreas classificadas como de risco geológico. Desde 2021, 13 desses pontos já foram eliminados com intervenções semelhantes. Ainda de acordo com o secretário, outras obras já estão em andamento no município, como em Cobi de Baixo e Cobi de Cima, também com foco na contenção de encostas.

Os projetos de Jaburuna e Alvorada foram contemplados com recursos federais, por meio de um programa voltado à redução de desastres.

As técnicas utilizadas em cada bairro variam conforme o tipo de solo, rocha, declividade e a necessidade de sistemas de drenagem de água. "Às vezes também vai ter que pavimentar a rua, porque normalmente afeta alguma passagem. Resumindo, é um conjunto de obras e de intervenções para prevenir desastres", disse Marcelo D’Isep.

Início previsto e impactos

A previsão da prefeitura é iniciar as obras ainda em abril, mas o cronograma depende de trâmites burocráticos, como a liberação dos recursos. Durante a execução, pode haver necessidade de retirada temporária de moradores em áreas específicas.

Segundo a secretaria, nesses casos, as famílias poderão receber auxílio-moradia até a conclusão das obras. "Caso as residências precisem ser removidas permanentemente, os moradores receberão outro encaminhamento para soluções definitivas de moradia", explicou o secretário.

O objetivo, segundo a prefeitura, é reduzir o número de áreas de risco e aumentar a segurança de quem vive em regiões de encosta.

Imagens mostram encostas do bairro Jaburuna, em Vila Velha, após chuvas em 2023 1 de 6

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