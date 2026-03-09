Home
Bairro de São Mateus vai receber obras de macrodrenagem contra alagamentos

Investimento de R$ 26,3 milhões prevê ampliação da rede de drenagem e intervenções urbanísticas no bairro Vila Nova, que sofre com alagamentos em períodos de chuva

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 9 de março de 2026 às 11:44

O bairro Vila Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, deve receber obras de macrodrenagem e urbanização para reduzir alagamentos e melhorar a infraestrutura da região. O investimento previsto é de R$ 26,3 milhões, com recursos repassados pela Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), do governo do Estado. A expectativa é que mais de 6 mil pessoas sejam diretamente beneficiadas pelas intervenções, além de impactos positivos em áreas próximas.

O convênio foi firmado entre o Estado e a Prefeitura de São Mateus e prevê intervenções no sistema de drenagem urbana, incluindo a construção de galerias de macrodrenagem, implantação e ampliação de redes de drenagem pluvial, além de dispositivos para captação e escoamento da água da chuva.

O projeto também contempla melhorias urbanísticas no entorno das áreas atendidas, com intervenções que devem contribuir para a mobilidade e para as condições de infraestrutura do bairro. A escolha do Vila Nova como área prioritária levou em consideração o histórico de alagamentos recorrentes durante períodos de chuva intensa, problema que afeta moradores da região.

Segundo as informações divulgadas, os recursos utilizados são provenientes do acordo judicial firmado após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, destinado a financiar ações estruturantes em municípios atingidos.

A execução das obras ficará sob responsabilidade da Prefeitura de São Mateus. O início dos serviços depende da conclusão dos trâmites administrativos, como o processo de licitação e a emissão da ordem de serviço. O convênio tem vigência até 30 de setembro de 2027.

